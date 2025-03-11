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Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани - РИА Новости, 11.03.2025
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09:08 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/moskva-2004234462.html
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани - РИА Новости, 11.03.2025
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани
Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани из-за временных ограничений в московском регионе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:08:00+03:00
2025-03-11T09:08:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
казань
сергей собянин
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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КАЗАНЬ, 11 мар – РИА Новости. Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани из-за временных ограничений в московском регионе, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта "Казань". "В связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе в международный аэропорт "Казань" прибыли на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из Омска (три самолета), Новокузнецка, Баку, Еревана и Оша", - сказал собеседник агентства. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. По данным Минобороны, за ночь в Подмосковье сбит 91 БПЛА. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
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москва
московская область (подмосковье)
казань
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), казань, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Казань, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани

Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 мар – РИА Новости. Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани из-за временных ограничений в московском регионе, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта "Казань".
"В связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе в международный аэропорт "Казань" прибыли на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из Омска (три самолета), Новокузнецка, Баку, Еревана и Оша", - сказал собеседник агентства.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. По данным Минобороны, за ночь в Подмосковье сбит 91 БПЛА.
Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)КазаньСергей СобянинАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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