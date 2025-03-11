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Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани - РИА Новости, 11.03.2025
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани
Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани из-за временных ограничений в московском регионе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:08:00+03:00
2025-03-11T09:08:00+03:00
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КАЗАНЬ, 11 мар – РИА Новости. Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани из-за временных ограничений в московском регионе, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта "Казань". "В связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе в международный аэропорт "Казань" прибыли на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из Омска (три самолета), Новокузнецка, Баку, Еревана и Оша", - сказал собеседник агентства. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. По данным Минобороны, за ночь в Подмосковье сбит 91 БПЛА. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), казань, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Казань, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Казани
Семь самолетов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Казани