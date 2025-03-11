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Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.03.2025
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16:43 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html
Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко
Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.03.2025
Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко
Иметь троих и более детей должно стать модным трендом и признаком успешности в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:43:00+03:00
2025-03-11T16:43:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
демография
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иметь троих и более детей должно стать модным трендом и признаком успешности в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Наша главная задача – добиться суммарного коэффициента рождаемости: я, когда была на докладе у Владимира Владимировича Путина, сказала 2,1, он сказал, нет, надо 2,3 (коэффициент рождаемости - ред.). То есть вот такая поставлена высокая планка. Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным, желанным трендом. На это должна быть направлена, а, может быть, перестроена во многом вся наша воспитательная работа, система образования, семья и так далее", - сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. Она напомнила, что в настоящее время правительством разработана стратегия демографической политики с целевыми показателями суммарного коэффициента рождаемости 1,6 – в 2030 году, 1,8 – в 2036 году. По её мнению, данные показатели "реалистичны, но, конечно же, недостаточны для коренного перелома". "И сложившимися, традиционными подходами ситуацию, конечно, не изменить. Это настолько многослойная, многогранная задача, которую надо разложить по составляющим, тщательно проанализировать каждую из них, эффективность принимаемых мер и предложить новые подходы, пути решения, понимая, что многие из них сработают не сразу, но в долгую они точно должны сработать", - сказала председатель СФ.
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общество, здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, демография
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Демография
Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко

Матвиенко: иметь троих и более детей должно стать признаком успешности в России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иметь троих и более детей должно стать модным трендом и признаком успешности в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Наша главная задача – добиться суммарного коэффициента рождаемости: я, когда была на докладе у Владимира Владимировича Путина, сказала 2,1, он сказал, нет, надо 2,3 (коэффициент рождаемости - ред.). То есть вот такая поставлена высокая планка. Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным, желанным трендом. На это должна быть направлена, а, может быть, перестроена во многом вся наша воспитательная работа, система образования, семья и так далее", - сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.
Она напомнила, что в настоящее время правительством разработана стратегия демографической политики с целевыми показателями суммарного коэффициента рождаемости 1,6 – в 2030 году, 1,8 – в 2036 году. По её мнению, данные показатели "реалистичны, но, конечно же, недостаточны для коренного перелома".
"И сложившимися, традиционными подходами ситуацию, конечно, не изменить. Это настолько многослойная, многогранная задача, которую надо разложить по составляющим, тщательно проанализировать каждую из них, эффективность принимаемых мер и предложить новые подходы, пути решения, понимая, что многие из них сработают не сразу, но в долгую они точно должны сработать", - сказала председатель СФ.
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