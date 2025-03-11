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Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования - РИА Новости, 11.03.2025
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15:12 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004336220.html
Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования
Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования - РИА Новости, 11.03.2025
Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования
Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, государство должно решить эту проблему, заявила председатель... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:12:00+03:00
2025-03-11T15:12:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, государство должно решить эту проблему, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Кстати, о развитии детей - возможность получать дополнительное образование, заниматься спортом, творчеством, посещать музыкальные и художественные школы есть далеко не у всех детей. И надо это признать. Меня очень смущают некоторые доклады глянцевые, когда говорят, что 93-97% детей имеют доступ - неправда. Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования

Матвиенко призвала решить проблему платного дополнительного образования

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, государство должно решить эту проблему, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Кстати, о развитии детей - возможность получать дополнительное образование, заниматься спортом, творчеством, посещать музыкальные и художественные школы есть далеко не у всех детей. И надо это признать. Меня очень смущают некоторые доклады глянцевые, когда говорят, что 93-97% детей имеют доступ - неправда. Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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