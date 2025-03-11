Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования
Матвиенко призвала решить проблему платного дополнительного образования
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, государство должно решить эту проблему, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Кстати, о развитии детей - возможность получать дополнительное образование, заниматься спортом, творчеством, посещать музыкальные и художественные школы есть далеко не у всех детей. И надо это признать. Меня очень смущают некоторые доклады глянцевые, когда говорят, что 93-97% детей имеют доступ - неправда. Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.
Мединский допустил сокращение продолжительности образования
24 сентября 2024, 16:53