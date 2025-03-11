https://ria.ru/20250311/matvienko-2004336220.html

Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования

Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования - РИА Новости, 11.03.2025

Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования

Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, государство должно решить эту проблему, заявила председатель... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:12:00+03:00

2025-03-11T15:12:00+03:00

2025-03-11T15:12:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, государство должно решить эту проблему, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Кстати, о развитии детей - возможность получать дополнительное образование, заниматься спортом, творчеством, посещать музыкальные и художественные школы есть далеко не у всех детей. И надо это признать. Меня очень смущают некоторые доклады глянцевые, когда говорят, что 93-97% детей имеют доступ - неправда. Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.

https://ria.ru/20240924/medinskiy-1974463597.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф