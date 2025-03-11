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Мадуро призвал жителей Европы выступить против ее вооружения
Мадуро призвал жителей Европы выступить против ее вооружения - РИА Новости, 11.03.2025
Мадуро призвал жителей Европы выступить против ее вооружения
Народ Европы должен выйти на улицы против плана Еврокомиссии направить 800 миллиардов евро на вооружения, поскольку инвестиции этих средств в мирное развитие... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:52:00+03:00
2025-03-11T09:52:00+03:00
2025-03-11T09:52:00+03:00
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МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Народ Европы должен выйти на улицы против плана Еврокомиссии направить 800 миллиардов евро на вооружения, поскольку инвестиции этих средств в мирное развитие стран Америки, Африки и Европы могли бы способствовать мирному международному сосуществованию, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Надеюсь, народ Европы выйдет на улицы, как народ Парижа в субботу, чтобы остановить безумный военный план европейских элит. Хватит войны. Не вкладывайте деньги в войну, вкладывайте деньги в развитие. Они говорят о неисчислимой цифре", - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +" Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. По словам Мадуро, Европа находится в состоянии войны уже много веков и в прошлом веке пережила две крупные войны, вызванные "ее амбициями, ее идеологиями превосходства и презрением элит, которые имели власть в Европе, к жизни". "Если бы эти 800 миллиардов евро были инвестированы, то вместо того, чтобы вкладывать их в оружие для убийства и уничтожения. Европейская элита, ЕС задумался бы об инвестировании этих 800 миллиардов евро. По крайней мере 300 миллиардов в Африке, 200 миллиардов в Латинской Америке, а остальные в самой Европе. Будьте уверены, что мы достигнем консолидированных уровней экономического и социального развития, мира и человеческого сосуществования", - добавил венесуэльский президент.
https://ria.ru/20250213/maduro-1998990965.html
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в мире, европа, африка, америка, николас мадуро, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Африка, Америка, Николас Мадуро, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Мадуро призвал жителей Европы выступить против ее вооружения
Президент Венесуэлы Мадуро призвал жителей Европы выступить против ее вооружения