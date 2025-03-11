https://ria.ru/20250311/lavrov-2004316027.html

Россия обеспокоена происходящим в Сирии, заявил Лавров

Россия обеспокоена происходящим в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025

Россия обеспокоена происходящим в Сирии, заявил Лавров

Россия обеспокоена происходящим в Сирии, вспышка насилия там неприемлема, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:19:00+03:00

2025-03-11T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена происходящим в Сирии, вспышка насилия там неприемлема, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Конечно, мы обеспокоены тем, что происходит в Сирии - с учетом тех усилий, которые мы вместе с нашими партнерами, с членами мирового сообщества прилагали долгие годы, чтобы обеспечить мир, безопасность всех политических и этноконфессиональных групп этой дружественной нам страны, чтобы она была свободна от террористических угроз", - сказал министр в ходе пресс-конференции.По его словам, состоявшиеся до сих пор контакты Москвы с новыми властями в Дамаске показывали, что они "с пониманием относятся" к тем сигналам, которые передавали не только из Москвы, но и в из арабского мира, США и стран Запада."Эта вспышка насилия, конечно, неприемлема", - добавил Лавров.В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.

https://ria.ru/20250310/sirija-2004195027.html

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россия, сирия, в мире, москва, сергей лавров