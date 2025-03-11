Умер мужчина, получивший ожоги при взрыве газа в Белореченске
Умер мужчина, получивший ожоги при взрыве газа в доме в Белореченске
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Госпитализированный с ожогами после частичного обрушения дома в Белореченске на Кубани, где 5 марта произошел взрыв газа, скончался в краевой больнице Краснодара, сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко.
"К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красная, 84. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Сидоренко в Telegram-канале.
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Пятого марта спасатели сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске, из-за которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов жилого дома. По данным экстренных служб, речь шла о восьми квартирах во втором и третьем подъездах. Власти развернули ПВР.
В результате ЧП были госпитализированы два человека. Скончавшийся ранее был доставлен вертолетом санавиации в краевой ожоговый центр в Краснодаре. Еще один пострадавшему с переломом бедра медпомощь оказывают в районной больнице Белореченска.
После взрыва газовоздушной смеси было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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