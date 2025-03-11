https://ria.ru/20250311/krasnodar-2004363703.html

Умер мужчина, получивший ожоги при взрыве газа в Белореченске

Умер мужчина, получивший ожоги при взрыве газа в Белореченске - РИА Новости, 11.03.2025

Умер мужчина, получивший ожоги при взрыве газа в Белореченске

Госпитализированный с ожогами после частичного обрушения дома в Белореченске на Кубани, где 5 марта произошел взрыв газа, скончался в краевой больнице... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:39:00+03:00

2025-03-11T16:39:00+03:00

2025-03-11T16:39:00+03:00

происшествия

белореченск

краснодар

белореченский район

сергей сидоренко

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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Госпитализированный с ожогами после частичного обрушения дома в Белореченске на Кубани, где 5 марта произошел взрыв газа, скончался в краевой больнице Краснодара, сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко. "К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красная, 84. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Сидоренко в Telegram-канале. Пятого марта спасатели сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске, из-за которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов жилого дома. По данным экстренных служб, речь шла о восьми квартирах во втором и третьем подъездах. Власти развернули ПВР. В результате ЧП были госпитализированы два человека. Скончавшийся ранее был доставлен вертолетом санавиации в краевой ожоговый центр в Краснодаре. Еще один пострадавшему с переломом бедра медпомощь оказывают в районной больнице Белореченска. После взрыва газовоздушной смеси было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250218/vzryv-2000016856.html

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

белореченск

краснодар

белореченский район

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происшествия, белореченск, краснодар, белореченский район, сергей сидоренко