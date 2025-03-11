https://ria.ru/20250311/kiberataka-2004215826.html

Пропалестинские хакеры взяли ответственность за кибератаку на соцсеть X

Пропалестинские хакеры взяли ответственность за кибератаку на соцсеть X - РИА Новости, 11.03.2025

Пропалестинские хакеры взяли ответственность за кибератаку на соцсеть X

Пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла ответственность за масштабный сбой в работе соцсети X, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:11:00+03:00

2025-03-11T05:11:00+03:00

2025-03-11T05:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла ответственность за масштабный сбой в работе соцсети X, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление в мессенджере Telegram. В понедельник владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в отношении Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна. Позднее он заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к атаке. "Пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла ответственность за DDoS-атаку на платформу (X - ред.), согласно публичному сообщению в Telegram", - пишет издание. Как утверждает Newsweek, Dark Storm Team известна нападениями на страны или организации, поддерживающие действия Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жаловались на работу мобильного приложения и сайта, также фиксировались проблемы соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявил о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.

https://ria.ru/20250310/mask-2004200368.html

https://ria.ru/20250201/vzlom-1996742700.html

https://ria.ru/20250304/kiberataki-2002879431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, израиль, ближний восток, илон маск, telegram, twitter, хамас