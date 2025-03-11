https://ria.ru/20250311/kapotnya-2004313111.html

В Капотне подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА

В Капотне подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

В Капотне подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА

Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть ударного беспилотника самолетного типа, обнаруженного в районе Капотни на юго-востоке Москвы после ночной атаки... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:08:00+03:00

2025-03-11T14:08:00+03:00

2025-03-11T14:08:00+03:00

происшествия

капотня

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть ударного беспилотника самолетного типа, обнаруженного в районе Капотни на юго-востоке Москвы после ночной атаки дронов, эхо взрыва ощущалось даже в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее МЧС столицы сообщило в Telegram-канале об обнаружении при обследовании места падения БПЛА в Капотне неразорвавшейся боевой части беспилотника. На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники. "В пятом районе Капотни подорвана боевая часть упавшего ударного беспилотника", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавших и повреждений на земле при подрыве нет. "Эхо взрыва боеприпаса ощущалось в подмосковных Люберцах", - заключил собеседник агентства. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20250311/bpla-2004310904.html

капотня

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, капотня, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье