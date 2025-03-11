https://ria.ru/20250311/evropa-2004369046.html

Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде

Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.03.2025

Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде

Европейцы сами разоружили свои страны из-за помощи Киеву, и если бы сегодня кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, это не стоило бы большого труда, считает РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:02:00+03:00

2025-03-11T17:02:00+03:00

2025-03-11T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Европейцы сами разоружили свои страны из-за помощи Киеву, и если бы сегодня кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, это не стоило бы большого труда, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. "На сегодняшний день, если бы кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, Россия, конечно, к этому не относится, но это, наверное, не стоило бы большого труда, потому что их возможности... это касается и вооружения. Это касается численности европейских армий", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня". Сенатор напомнил, что итогом прошедшего саммита ЕС стало решение о выделении 800 миллиардов евро на цели перевооружения Европы. "Они пойдут в первую очередь на восполнение тех запасов вооружений, на заполнение тех полок в их соответствующих хранилищах, которые уже пустые какое-то время. А пустые они потому, что все было отдано на Украину", - отметил Чижов. Он также напомнил, что крупнейшей армией в Европе, не считая Россию, является турецкая армия. И, более того, турецкая армия – это вторая армия в НАТО после американской. Сенатор полагает, что та выгода, которую экономики стран Евросоюза ранее получали от разрядки напряжённости, от снижения военной угрозы, "они этим увлеклись". "Другим фактором, способствовавшим этому, конечно, были относительно дешёвые и вполне надёжные поставки энергоносителей из нашей страны", - добавил он. Так они и жили, и достигали тех успехов, которые сделали Европу привлекательным местом, в том числе для миллионов мигрантов из разных регионов мира, сказал политик. По его мнению, непростая ситуация вокруг ЕС сейчас складывается не только из-за решений президента США Дональда Трампа по европейскому направлению. При этом в общественном мнении стран Европейского Союза "настолько уже это мнение перегрето, я бы сказал, искусственно внедряемым тезисом о российской угрозе, что начинает людей пугать", заключил Чижов.

https://ria.ru/20250311/europe-2004359224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, европа, киев, владимир чижов, дональд трамп, евросоюз, совет федерации рф, нато