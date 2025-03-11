Рейтинг@Mail.ru
Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/evropa-2004369046.html
Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде
Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.03.2025
Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде
Европейцы сами разоружили свои страны из-за помощи Киеву, и если бы сегодня кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, это не стоило бы большого труда, считает РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:02:00+03:00
2025-03-11T17:02:00+03:00
цены на нефть
россия
европа
киев
владимир чижов
дональд трамп
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Европейцы сами разоружили свои страны из-за помощи Киеву, и если бы сегодня кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, это не стоило бы большого труда, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. "На сегодняшний день, если бы кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, Россия, конечно, к этому не относится, но это, наверное, не стоило бы большого труда, потому что их возможности... это касается и вооружения. Это касается численности европейских армий", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня". Сенатор напомнил, что итогом прошедшего саммита ЕС стало решение о выделении 800 миллиардов евро на цели перевооружения Европы. "Они пойдут в первую очередь на восполнение тех запасов вооружений, на заполнение тех полок в их соответствующих хранилищах, которые уже пустые какое-то время. А пустые они потому, что все было отдано на Украину", - отметил Чижов. Он также напомнил, что крупнейшей армией в Европе, не считая Россию, является турецкая армия. И, более того, турецкая армия – это вторая армия в НАТО после американской. Сенатор полагает, что та выгода, которую экономики стран Евросоюза ранее получали от разрядки напряжённости, от снижения военной угрозы, "они этим увлеклись". "Другим фактором, способствовавшим этому, конечно, были относительно дешёвые и вполне надёжные поставки энергоносителей из нашей страны", - добавил он. Так они и жили, и достигали тех успехов, которые сделали Европу привлекательным местом, в том числе для миллионов мигрантов из разных регионов мира, сказал политик. По его мнению, непростая ситуация вокруг ЕС сейчас складывается не только из-за решений президента США Дональда Трампа по европейскому направлению. При этом в общественном мнении стран Европейского Союза "настолько уже это мнение перегрето, я бы сказал, искусственно внедряемым тезисом о российской угрозе, что начинает людей пугать", заключил Чижов.
https://ria.ru/20250311/europe-2004359224.html
https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
россия
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, европа, киев, владимир чижов, дональд трамп, евросоюз, совет федерации рф, нато
Цены на нефть, Россия, Европа, Киев, Владимир Чижов, Дональд Трамп, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО
Европа разоружила себя из-за помощи Украине, заявили в Совфеде

Чижов: если бы кто-то захотел напасть на ЕС, это не стоило бы большого труда

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Европейцы сами разоружили свои страны из-за помощи Киеву, и если бы сегодня кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, это не стоило бы большого труда, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
«
"На сегодняшний день, если бы кто-то захотел напасть на страны Евросоюза, Россия, конечно, к этому не относится, но это, наверное, не стоило бы большого труда, потому что их возможности... это касается и вооружения. Это касается численности европейских армий", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ
Вчера, 16:28
Сенатор напомнил, что итогом прошедшего саммита ЕС стало решение о выделении 800 миллиардов евро на цели перевооружения Европы.
«
"Они пойдут в первую очередь на восполнение тех запасов вооружений, на заполнение тех полок в их соответствующих хранилищах, которые уже пустые какое-то время. А пустые они потому, что все было отдано на Украину", - отметил Чижов.
Он также напомнил, что крупнейшей армией в Европе, не считая Россию, является турецкая армия. И, более того, турецкая армия – это вторая армия в НАТО после американской.
Сенатор полагает, что та выгода, которую экономики стран Евросоюза ранее получали от разрядки напряжённости, от снижения военной угрозы, "они этим увлеклись". "Другим фактором, способствовавшим этому, конечно, были относительно дешёвые и вполне надёжные поставки энергоносителей из нашей страны", - добавил он.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет
Вчера, 03:54
Так они и жили, и достигали тех успехов, которые сделали Европу привлекательным местом, в том числе для миллионов мигрантов из разных регионов мира, сказал политик.
По его мнению, непростая ситуация вокруг ЕС сейчас складывается не только из-за решений президента США Дональда Трампа по европейскому направлению.
При этом в общественном мнении стран Европейского Союза "настолько уже это мнение перегрето, я бы сказал, искусственно внедряемым тезисом о российской угрозе, что начинает людей пугать", заключил Чижов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Европа открыла сезон большого милитаристского грабежа
9 марта, 08:00
 
Цены на нефтьРоссияЕвропаКиевВладимир ЧижовДональд ТрампЕвросоюзСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала