В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией
Профессор Малинен заявил о подготовке Европы к войне с Россией
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией", — написал он.
В понедельник пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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