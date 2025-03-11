https://ria.ru/20250311/evropa-2004351319.html

В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией

В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией - РИА Новости, 11.03.2025

В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией

Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:53:00+03:00

2025-03-11T15:53:00+03:00

2025-03-11T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией", — написал он.В понедельник пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

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в мире, россия, европа, сша, евросоюз, дональд трамп