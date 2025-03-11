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В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией - РИА Новости, 11.03.2025
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15:53 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/evropa-2004351319.html
В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией
В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией - РИА Новости, 11.03.2025
В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией
Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:53:00+03:00
2025-03-11T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией", — написал он.В понедельник пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
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в мире, россия, европа, сша, евросоюз, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, США, Евросоюз, Дональд Трамп
В Финляндии увидели признаки подготовки Европы к войне с Россией

Профессор Малинен заявил о подготовке Европы к войне с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией", — написал он.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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