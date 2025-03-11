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Министр обороны Нидерландов призвал ЕС увеличить военное производство - РИА Новости, 11.03.2025
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15:45 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/es-2004350480.html
Министр обороны Нидерландов призвал ЕС увеличить военное производство
Министр обороны Нидерландов призвал ЕС увеличить военное производство - РИА Новости, 11.03.2025
Министр обороны Нидерландов призвал ЕС увеличить военное производство
Странам ЕС необходимо быстро увеличить свое военное производство и устранить все препятствия, которые задерживают это производство, заявил во вторник министр... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:45:00+03:00
2025-03-11T15:45:00+03:00
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ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Странам ЕС необходимо быстро увеличить свое военное производство и устранить все препятствия, которые задерживают это производство, заявил во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. "Нам необходимо быстро увеличить наше военное производство. Европа уже начала предпринимать шаги в правильном направлении, однако еще очень многое предстоит сделать", - заявил Брекелманс, выступая на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии. Трансляция мероприятия велась в соцсетях министра обороны Франции. Он отметил, что промышленность Нидерландов набирает обороты: так, всего за три года объем оборонной промышленности королевства вырос почти вдвое - с выручки в 4,7 миллиарда евро в 2021 году до 9,3 миллиарда евро в 2024 году. "Мы видим, что цены и сроки поставок растут, в то время как объем должен увеличиваться. Нам нужно объединить наш спрос, превратить его в долгосрочные контракты для отрасли, и устранить все барьеры, которые задерживают производство. И иногда это означает, что всем нам нужно выйти за рамки наших национальных интересов", - добавил министр. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20240808/germaniya-1965002492.html
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нидерланды, европа, франция, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Нидерланды, Европа, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Министр обороны Нидерландов призвал ЕС увеличить военное производство

Глава МО Нидерландов Брекелманс: ЕС нужно быстро увеличить военное производство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Странам ЕС необходимо быстро увеличить свое военное производство и устранить все препятствия, которые задерживают это производство, заявил во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
"Нам необходимо быстро увеличить наше военное производство. Европа уже начала предпринимать шаги в правильном направлении, однако еще очень многое предстоит сделать", - заявил Брекелманс, выступая на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии. Трансляция мероприятия велась в соцсетях министра обороны Франции.
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Он отметил, что промышленность Нидерландов набирает обороты: так, всего за три года объем оборонной промышленности королевства вырос почти вдвое - с выручки в 4,7 миллиарда евро в 2021 году до 9,3 миллиарда евро в 2024 году.
"Мы видим, что цены и сроки поставок растут, в то время как объем должен увеличиваться. Нам нужно объединить наш спрос, превратить его в долгосрочные контракты для отрасли, и устранить все барьеры, которые задерживают производство. И иногда это означает, что всем нам нужно выйти за рамки наших национальных интересов", - добавил министр.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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НидерландыЕвропаФранцияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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