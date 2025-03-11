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Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской
Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской - РИА Новости, 11.03.2025
Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:06:00+03:00
2025-03-11T12:06:00+03:00
2025-03-11T12:06:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. Она выступила во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Россия тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем", - сказала она. Фон дер Ляйен также заявила, что страны Евросоюза должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП. Ранее глава Еврокомиссии представила лидерам стран Евросоюза свой план REARM Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе.
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в мире, европа, страсбург, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Европа, Страсбург, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской
Глава ЕК фон дер Ляйен: оборонная промышленность ЕС отстает от российской