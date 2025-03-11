https://ria.ru/20250311/ek-2004285595.html

Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской

Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской - РИА Новости, 11.03.2025

Глава ЕК признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:06:00+03:00

2025-03-11T12:06:00+03:00

2025-03-11T12:06:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. Она выступила во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Россия тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем", - сказала она. Фон дер Ляйен также заявила, что страны Евросоюза должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП. Ранее глава Еврокомиссии представила лидерам стран Евросоюза свой план REARM Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе.

https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html

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в мире, европа, страсбург, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент