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Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
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14:41 11.03.2025 (обновлено: 14:54 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004324918.html
Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион
Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион
Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:41:00+03:00
2025-03-11T14:54:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать свою способность воевать и далее, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Ночью 11 марта т.г., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана. Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - отмечает МО РФ,По информации МО РФ, "в результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители".
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атака беспилотников на москву и подмосковье, россия, украина, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Россия, Украина, Происшествия
Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион

Минобороны: Киев атаковал Московский регион в демонстративных целях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать свою способность воевать и далее, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Ночью 11 марта т.г., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана. Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - отмечает МО РФ,
По информации МО РФ, "в результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители".
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Жильцы дома в Видном, пострадавшего от атаки БПЛА, размещены в офисе УК
Вчера, 14:42
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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