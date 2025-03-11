https://ria.ru/20250311/bpla-2004324918.html

Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион

Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025

Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион

Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:41:00+03:00

2025-03-11T14:41:00+03:00

2025-03-11T14:54:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

россия

украина

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать свою способность воевать и далее, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Ночью 11 марта т.г., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана. Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - отмечает МО РФ,По информации МО РФ, "в результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители".

https://realty.ria.ru/20250311/zhiltsy-2004325820.html

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атака беспилотников на москву и подмосковье, россия, украина, происшествия