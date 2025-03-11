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Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион

Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025

Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион

ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, организация надеется, что он скоро закончится, заявил генсек ОСБЕ... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:58:00+03:00

2025-03-11T13:58:00+03:00

2025-03-11T14:05:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

обсе

россия

украина

феридун синирлиоглу

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, организация надеется, что он скоро закончится, заявил генсек ОСБЕ Феридун Синирлиоглу."ОБСЕ готова поддержать усилия для того, чтобы положить конец войне на Украине и за ее пределами любым способом, который может принести пользу сторонам. Как генеральный секретарь ОБСЕ я готов предоставить необходимую помощь", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.На вопрос о масштабной атаке беспилотников Украины на РФ генсек ОБСЕ заявил: "Эта война принесла очень много страданий, я был в Киеве и я видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве".

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атака беспилотников на москву и подмосковье, обсе, россия, украина, феридун синирлиоглу, москва, сергей лавров, в мире