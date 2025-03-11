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Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
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13:58 11.03.2025 (обновлено: 14:05 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004310904.html
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион
ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, организация надеется, что он скоро закончится, заявил генсек ОСБЕ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:58:00+03:00
2025-03-11T14:05:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
обсе
россия
украина
феридун синирлиоглу
москва
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, организация надеется, что он скоро закончится, заявил генсек ОСБЕ Феридун Синирлиоглу."ОБСЕ готова поддержать усилия для того, чтобы положить конец войне на Украине и за ее пределами любым способом, который может принести пользу сторонам. Как генеральный секретарь ОБСЕ я готов предоставить необходимую помощь", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.На вопрос о масштабной атаке беспилотников Украины на РФ генсек ОБСЕ заявил: "Эта война принесла очень много страданий, я был в Киеве и я видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве".
россия
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атака беспилотников на москву и подмосковье, обсе, россия, украина, феридун синирлиоглу, москва, сергей лавров, в мире
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, ОБСЕ, Россия, Украина, Феридун Синирлиоглу, Москва, Сергей Лавров, В мире
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Московский регион

Генсек ОБСЕ Синирлиоглу посетил место падения БПЛА в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, организация надеется, что он скоро закончится, заявил генсек ОСБЕ Феридун Синирлиоглу.
"ОБСЕ готова поддержать усилия для того, чтобы положить конец войне на Украине и за ее пределами любым способом, который может принести пользу сторонам. Как генеральный секретарь ОБСЕ я готов предоставить необходимую помощь", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
На вопрос о масштабной атаке беспилотников Украины на РФ генсек ОБСЕ заявил: "Эта война принесла очень много страданий, я был в Киеве и я видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве".
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеОБСЕРоссияУкраинаФеридун СинирлиоглуМоскваСергей ЛавровВ мире
 
 
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