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Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек - РИА Новости, 11.03.2025
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13:48 11.03.2025 (обновлено: 14:13 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004308143.html
Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек
Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек - РИА Новости, 11.03.2025
Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек
Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:48:00+03:00
2025-03-11T14:13:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мираторг
россия
городской округ домодедово
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале."Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!" — написала она.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
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московская область (подмосковье)
москва
россия
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атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), москва, мираторг, россия, городской округ домодедово
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Мираторг, Россия, Городской округ Домодедово
Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек

Число жертв атаки БПЛА в Подмосковье выросло до трех

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!" — написала она.
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине
13:07
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
  • Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
  • В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
  • В Видном получили ранения шесть человек.
  • Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
  • При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
  • Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 11
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваМираторгРоссияГородской округ Домодедово
 
 
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