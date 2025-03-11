https://ria.ru/20250311/bpla-2004308143.html

Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек

Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек - РИА Новости, 11.03.2025

Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек

Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:48:00+03:00

2025-03-11T13:48:00+03:00

2025-03-11T14:13:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

мираторг

россия

городской округ домодедово

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале."Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!" — написала она.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004297639.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

городской округ домодедово

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атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), москва, мираторг, россия, городской округ домодедово