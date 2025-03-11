Рейтинг@Mail.ru
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 11.03.2025 (обновлено: 13:25 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004297639.html
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине
Массированный налет украинских дронов на Москву и Подмосковье может сказаться на контактах по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:07:00+03:00
2025-03-11T13:25:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
дмитрий песков
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004293239_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_4d12f5a7955b9cf603a8d40353ee75da.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массированный налет украинских дронов на Москву и Подмосковье может сказаться на контактах по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Переговоров пока нет &lt;…&gt; Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, считают ли в Кремле ночную атаку попыткой киевского режима сорвать мирные переговоры.По словам Пескова, переговоры еще не ведутся, поэтому срывать нечего. Пока что американцы пытаются понять, насколько Украина готова к диалогу о мире, добавил он.Пресс-секретарь также назвал правильным решение показать последствия налета генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу."Показывать, безусловно, нужно. Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах", — отметил Песков.При этом он посоветовал не преувеличивать ожидания от того, что увиденное как-то отразится на позиции ОБСЕ по отношению к конфликту.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html
https://ria.ru/20250311/drony-2004251673.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004293239_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_3d6433af6d4c39a1655fd3e6a36b545c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атака беспилотников на москву и подмосковье, дмитрий песков, украина, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Дмитрий Песков, Украина, Происшествия
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине

Песков: атака БПЛА может подпортить тенденцию в контактах по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массированный налет украинских дронов на Москву и Подмосковье может сказаться на контактах по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Переговоров пока нет <…> Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, считают ли в Кремле ночную атаку попыткой киевского режима сорвать мирные переговоры.
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого дронов в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух
10:26
По словам Пескова, переговоры еще не ведутся, поэтому срывать нечего. Пока что американцы пытаются понять, насколько Украина готова к диалогу о мире, добавил он.
Пресс-секретарь также назвал правильным решение показать последствия налета генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу.
"Показывать, безусловно, нужно. Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах", — отметил Песков.
При этом он посоветовал не преувеличивать ожидания от того, что увиденное как-то отразится на позиции ОБСЕ по отношению к конфликту.
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов
10:05
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
  • Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
  • В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
  • В Видном получили ранения шесть человек.
  • Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
  • При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
  • Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеДмитрий ПесковУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала