https://ria.ru/20250311/bpla-2004297639.html

В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине

В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине - РИА Новости, 11.03.2025

В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине

Массированный налет украинских дронов на Москву и Подмосковье может сказаться на контактах по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:07:00+03:00

2025-03-11T13:07:00+03:00

2025-03-11T13:25:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

дмитрий песков

украина

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массированный налет украинских дронов на Москву и Подмосковье может сказаться на контактах по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Переговоров пока нет <…> Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, считают ли в Кремле ночную атаку попыткой киевского режима сорвать мирные переговоры.По словам Пескова, переговоры еще не ведутся, поэтому срывать нечего. Пока что американцы пытаются понять, насколько Украина готова к диалогу о мире, добавил он.Пресс-секретарь также назвал правильным решение показать последствия налета генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу."Показывать, безусловно, нужно. Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах", — отметил Песков.При этом он посоветовал не преувеличивать ожидания от того, что увиденное как-то отразится на позиции ОБСЕ по отношению к конфликту.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html

https://ria.ru/20250311/drony-2004251673.html

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атака беспилотников на москву и подмосковье, дмитрий песков, украина, происшествия