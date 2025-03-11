https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html

Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух

Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух - РИА Новости, 11.03.2025

Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух

Минувшей ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье, при падении обломков сбитых аппаратов погибли... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:26:00+03:00

2025-03-11T10:26:00+03:00

2025-03-11T11:38:00+03:00

московская область (подмосковье)

видное

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье, при падении обломков сбитых аппаратов погибли два человека. Основные события — в материале РИА Новости."К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким"."На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии"."Звук мопеда — и в дом врезается, вспышка, оранжевая идет, и все. На подоконнике — земля, осколки, все <…> Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх <…> После этого мы еще слышали семь взрывов, вот эти отражения были, семь штук, я считала".Кроме того, по информации Минобороны:

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html

московская область (подмосковье)

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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T10:26 true PT0M13S

Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона Так выглядит многоэтажка на Домодедовской улице в Москве, поврежденная обломками дрона. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы. 2025-03-11T10:26 true PT0M10S

Жительница дома об атаке БПЛА "Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка оранжевая идет и все" Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место приехала быстро. 2025-03-11T10:26 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), видное, атака беспилотников на москву и подмосковье