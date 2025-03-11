Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 11.03.2025 (обновлено: 11:38 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух - РИА Новости, 11.03.2025
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух
Минувшей ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье, при падении обломков сбитых аппаратов погибли... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:26:00+03:00
2025-03-11T11:38:00+03:00
московская область (подмосковье)
видное
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004257243_0:224:2889:1849_1920x0_80_0_0_1b777710d7756d84c0440795a1db4850.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье, при падении обломков сбитых аппаратов погибли два человека. Основные события — в материале РИА Новости."К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким"."На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии"."Звук мопеда — и в дом врезается, вспышка, оранжевая идет, и все. На подоконнике — земля, осколки, все &lt;…&gt; Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх &lt;…&gt; После этого мы еще слышали семь взрывов, вот эти отражения были, семь штук, я считала".Кроме того, по информации Минобороны:
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-11T10:26
true
PT0M13S
Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона
Так выглядит многоэтажка на Домодедовской улице в Москве, поврежденная обломками дрона. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы.
2025-03-11T10:26
true
PT0M10S
Жительница дома об атаке БПЛА
"Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка оранжевая идет и все" Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место приехала быстро.
2025-03-11T10:26
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004257243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b4599b5caf9a6bb4048a41e7800a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), видное, атака беспилотников на москву и подмосковье
Московская область (Подмосковье), Видное, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух

Воробьев: пострадавший при атаке дронов ВСУ в Видном мужчина умер в больнице

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого дронов в Видном
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого дронов в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого дронов в Видном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье, при падении обломков сбитых аппаратов погибли два человека. Основные события — в материале РИА Новости.
  • всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом;
  • в Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погиб один человек и двое пострадали;
  • позже еще один сотрудник "Мираторга" умер в больнице;
«
"К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
  • в Видном пострадали шесть человек;
  • всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах;
«
"На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии".
Алексей Кузнецов
помощник министра здравоохранения
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11
  • семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — от 100 до 500 тысяч в зависимости от тяжести травм;
  • в Москве сбитый дрон упал на Домодедовской, 27, в доме есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления;
«
"Звук мопеда — и в дом врезается, вспышка, оранжевая идет, и все. На подоконнике — земля, осколки, все <…> Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх <…> После этого мы еще слышали семь взрывов, вот эти отражения были, семь штук, я считала".
жительница Москвы
свидетельница атаки дрона на дом на Домодедовской улице
  • в Раменском повреждены два дома на Северном шоссе;
  • беспилотник попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег, там загорелась кровля, пожар локализовали;
  • в Люберцах обломки дрона повредили многоквартирный дом на улице Черемухина;
  • незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово;
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Кроме того, по информации Минобороны:
  • над Курской областью уничтожили 126 дронов;
  • над Брянской — 38;
  • над Белгородской — 25;
  • над Рязанской — 22;
  • над Калужской —10;
  • над Липецкой и Орловской области — по восемь;
  • над Воронежской — шесть;
  • над Нижегородской — три.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Госдуме назвали массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву террором
08:56
 
Московская область (Подмосковье)ВидноеАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала