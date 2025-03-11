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В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек

В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 11.03.2025

В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек

Один человек пострадал, четыре автомобиля повреждены при падении БПЛА неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Липецкой области, пострадавшего... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:28:00+03:00

2025-03-11T08:28:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

происшествия

липецкая область

владимир

игорь артамонов

атака беспилотников на москву и подмосковье

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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, четыре автомобиля повреждены при падении БПЛА неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Липецкой области, пострадавшего госпитализировали вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Сегодня ночью, во время массированного налета БПЛА, беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось. Пострадавший - житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html

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происшествия, липецкая область, владимир, игорь артамонов, атака беспилотников на москву и подмосковье