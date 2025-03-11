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В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 11.03.2025
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08:28 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004228197.html
В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек
В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек
Один человек пострадал, четыре автомобиля повреждены при падении БПЛА неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Липецкой области, пострадавшего... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:28:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
липецкая область
владимир
игорь артамонов
атака беспилотников на москву и подмосковье
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, четыре автомобиля повреждены при падении БПЛА неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Липецкой области, пострадавшего госпитализировали вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Сегодня ночью, во время массированного налета БПЛА, беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось. Пострадавший - житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html
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происшествия, липецкая область, владимир, игорь артамонов, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Липецкая область, Владимир, Игорь Артамонов, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек

В Липецкой области при падении БПЛА пострадал человек, повреждены автомобили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, четыре автомобиля повреждены при падении БПЛА неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Липецкой области, пострадавшего госпитализировали вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Сегодня ночью, во время массированного налета БПЛА, беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось. Пострадавший - житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияЛипецкая областьВладимирИгорь АртамоновАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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