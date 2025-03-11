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На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html
На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ
На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ
Киевский режим организовал масштабную атаку беспилотников на Россию из-за катастрофической для ВСУ ситуации в Курской области, считает кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:03:00+03:00
2025-03-11T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
курская область
атака беспилотников на москву и подмосковье
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим организовал масштабную атаку беспилотников на Россию из-за катастрофической для ВСУ ситуации в Курской области, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х."Когда Зеленский оказывается на грани поражения на передовой, он всегда задействует отвлекающие атаки или операции. Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это все доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области", — говорится в публикации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее днем заявила, что массированная атака беспилотников ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области. За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 389 танков и тысячи единиц другой техники.Западные СМИ сообщали об угрозе окружения десятков тысяч боевиков ВСУ в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
россия
курская область
москва
московская область (подмосковье)
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владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, курская область, атака беспилотников на москву и подмосковье, москва, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Москва, Московская область (Подмосковье)
На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ

Журналист Христофору: массовая атака на РФ вызвана крахом ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
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Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим организовал масштабную атаку беспилотников на Россию из-за катастрофической для ВСУ ситуации в Курской области, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Когда Зеленский оказывается на грани поражения на передовой, он всегда задействует отвлекающие атаки или операции. Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это все доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее днем заявила, что массированная атака беспилотников ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.
В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области. За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 389 танков и тысячи единиц другой техники.
Западные СМИ сообщали об угрозе окружения десятков тысяч боевиков ВСУ в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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