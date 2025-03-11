https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html

На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ

На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ

Киевский режим организовал масштабную атаку беспилотников на Россию из-за катастрофической для ВСУ ситуации в Курской области, считает кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:03:00+03:00

2025-03-11T15:03:00+03:00

2025-03-11T15:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

курская область

атака беспилотников на москву и подмосковье

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим организовал масштабную атаку беспилотников на Россию из-за катастрофической для ВСУ ситуации в Курской области, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х."Когда Зеленский оказывается на грани поражения на передовой, он всегда задействует отвлекающие атаки или операции. Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это все доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области", — говорится в публикации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее днем заявила, что массированная атака беспилотников ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области. За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 389 танков и тысячи единиц другой техники.Западные СМИ сообщали об угрозе окружения десятков тысяч боевиков ВСУ в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

россия

курская область

москва

московская область (подмосковье)

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