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На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 11.03.2025 (обновлено: 18:19 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html
На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России
На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России - РИА Новости, 11.03.2025
На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России
Массированная атака украинских беспилотников на российские территории усилила ненависть к киевской диктатуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:49:00+03:00
2025-03-11T18:19:00+03:00
в мире
москва
сша
московская область (подмосковье)
чей боуз
домодедово (аэропорт)
специальная военная операция на украине
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массированная атака украинских беспилотников на российские территории усилила ненависть к киевской диктатуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом", — написал он.Позднее журналист также задался вопросом, "возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink?"Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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москва
сша
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в мире, москва, сша, московская область (подмосковье), чей боуз, домодедово (аэропорт), атака украинских беспилотников на москву
В мире, Москва, США, Московская область (Подмосковье), Чей Боуз, Домодедово (аэропорт), Специальная военная операция на Украине, Атака украинских беспилотников на Москву
На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России

Боуз: атака украинских БПЛА усилила ненависть к киевской диктатуре в России

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массированная атака украинских беспилотников на российские территории усилила ненависть к киевской диктатуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
Позднее журналист также задался вопросом, "возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink?"
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
  • Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
  • В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
  • В Видном получили ранения шесть человек.
  • Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
  • При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
  • Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваСШАМосковская область (Подмосковье)Чей БоузДомодедово (аэропорт)Атака украинских беспилотников на Москву
 
 
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