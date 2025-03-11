https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html

На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России

На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России - РИА Новости, 11.03.2025

На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России

Массированная атака украинских беспилотников на российские территории усилила ненависть к киевской диктатуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:49:00+03:00

2025-03-11T14:49:00+03:00

2025-03-11T18:19:00+03:00

в мире

москва

сша

московская область (подмосковье)

чей боуз

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массированная атака украинских беспилотников на российские территории усилила ненависть к киевской диктатуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом", — написал он.Позднее журналист также задался вопросом, "возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink?"Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

москва

сша

московская область (подмосковье)

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