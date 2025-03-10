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В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков - РИА Новости, 10.03.2025
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13:38 10.03.2025 (обновлено: 16:38 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zoopark-2004082380.html
В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков
В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков - РИА Новости, 10.03.2025
В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков
В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш китайских мунтжаков — небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:38:00+03:00
2025-03-10T16:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш китайских мунтжаков — небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване, сообщается в Telegram-канале зоосада."Двадцать второго января у пары оленей Артура и Офелии родился детеныш! И благодаря киперам мы уже знаем, что это самочка. Малышка еще совсем юна и реагирует на многое осторожно и пугливо. Сейчас она активно выходит гулять с группой сородичей", — говорится в публикации. Олененок изучает окружающий мир, пробует корма и старается держаться рядом с родителями, добавили в зоопарке. "Пока белые пятнышки на шерстке детеныша не прошли. По мере роста олененка они постепенно исчезнут. К возрасту шести месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей", — уточняется в посте. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России, он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк — это дом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20250304/igrunki-2003034166.html
https://ria.ru/20250309/zoopark-2003963201.html
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Мунтжаки в Ленинградском зоопарке
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санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк, Общество
В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков

У пары китайских мунтжаков в Ленинградском зоопарке родился детеныш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш китайских мунтжаков — небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване, сообщается в Telegram-канале зоосада.
"Двадцать второго января у пары оленей Артура и Офелии родился детеныш! И благодаря киперам мы уже знаем, что это самочка. Малышка еще совсем юна и реагирует на многое осторожно и пугливо. Сейчас она активно выходит гулять с группой сородичей", — говорится в публикации.
Детеныш у пары обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Ленинградском зоопарке у пары игрунок родились детеныши
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Олененок изучает окружающий мир, пробует корма и старается держаться рядом с родителями, добавили в зоопарке.
"Пока белые пятнышки на шерстке детеныша не прошли. По мере роста олененка они постепенно исчезнут. К возрасту шести месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей", — уточняется в посте.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России, он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк — это дом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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