https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003988079.html

В подполье рассказали о низком уровне поддержки Зеленского украинцами

В подполье рассказали о низком уровне поддержки Зеленского украинцами - РИА Новости, 10.03.2025

В подполье рассказали о низком уровне поддержки Зеленского украинцами

Уровень поддержки на Украине Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек почти год назад, крайне низок, сложно даже вспомнить его сторонников среди... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T04:50:00+03:00

2025-03-10T04:50:00+03:00

2025-03-10T04:50:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Уровень поддержки на Украине Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек почти год назад, крайне низок, сложно даже вспомнить его сторонников среди знакомых, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. "Рейтинг действительно низкий, скажем так, никакой. Из моего окружения не могу вспомнить ни одного человека, который бы хорошо о нем отзывался", - сказал житель Киева. Житель Днепропетровска был чуть менее дипломатичен в оценках. "Какой рейтинг у наркета я не знаю, но среди знакомых, в том числе и кастрюль (в том числе так на Украине называют участников "Евромайдана", которые принимали участие в нем с кастрюлей на голове или в целом радикальных сторонников событий конца 2013 - февраля 2014 года в Киеве - ред.), таких нет", - заявил он. Житель Вознесенска Николаевской области сообщил, что Зеленского не поддерживают сейчас и те, кто голосовал за него в свое время на выборах. "Мои знакомые, которые там остались, его не поддерживают, даже те, кто за него отдавал голос на выборах", - отметил он. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003768825.html

https://ria.ru/20250219/rada-2000210465.html

https://ria.ru/20250309/trump-2003971114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, сергей лебедев, дональд трамп