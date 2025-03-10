СМИ узнали, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться в Китае в апреле
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести встречу в Китае в апреле, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце", - пишет издание со ссылкой на "множественные дипломатические источники".
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином
17 января, 18:27
Газета, ссылаясь на источники, отмечает, что лидеры обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона первая нанесла визит, чтобы представить это как дипломатический триумф, "но первоначальные обсуждения были вокруг визита Трампа в Китай".
"Обе страны обсуждают саммит между Трампом и Си Цзиньпином и работают в направлении проведения его в апреле, хотя даты еще не определены", - приводит издание слова одного из источников.
Еще один источник газеты заявил, что "визит лидера США в Китай ожидается в апреле или мае".
Ранее Трамп заявлял, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с Си Цзиньпином, которые обострились при президентстве Джо Байдена.
В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома.
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации
11 февраля, 05:16