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СМИ узнали, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином

СМИ узнали, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.03.2025

СМИ узнали, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести встречу в Китае в апреле, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:47:00+03:00

2025-03-10T16:47:00+03:00

2025-03-10T16:47:00+03:00

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китай

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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести встречу в Китае в апреле, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники. "Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце", - пишет издание со ссылкой на "множественные дипломатические источники". Газета, ссылаясь на источники, отмечает, что лидеры обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона первая нанесла визит, чтобы представить это как дипломатический триумф, "но первоначальные обсуждения были вокруг визита Трампа в Китай". "Обе страны обсуждают саммит между Трампом и Си Цзиньпином и работают в направлении проведения его в апреле, хотя даты еще не определены", - приводит издание слова одного из источников. Еще один источник газеты заявил, что "визит лидера США в Китай ожидается в апреле или мае". Ранее Трамп заявлял, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с Си Цзиньпином, которые обострились при президентстве Джо Байдена. В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома. В январе официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Китай в первые 100 дней его нахождения у власти, заявила, что Пекин готов поддерживать взаимодействие с новой администрацией США и совместно укреплять китайско-американское сотрудничество.

https://ria.ru/20250117/tramp-1994262773.html

https://ria.ru/20250211/tramp-1998525042.html

китай

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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден