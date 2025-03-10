https://ria.ru/20250310/vooruzheniya-2004169507.html

Президент Болгарии назвал планы ЕС о перевооружении иллюзией

Президент Болгарии назвал планы ЕС о перевооружении иллюзией - РИА Новости, 10.03.2025

Президент Болгарии назвал планы ЕС о перевооружении иллюзией

Президент Болгарии Румен Радев назвал иллюзией планы Брюсселя о перевооружении Евросоюза на 800 миллиардов евро. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:07:00+03:00

2025-03-10T19:07:00+03:00

2025-03-10T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев назвал иллюзией планы Брюсселя о перевооружении Евросоюза на 800 миллиардов евро. По словам президента, 150 миллиардов евро планируется привлечь в качестве кредитов Европейского инвестиционного банка "Остальные деньги - воображаемые", - сказал Радев, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР). Радев вновь призвал Европу работать вместе с США над прекращением огня в Украине. Он назвал аморальной позицию, при которой ЕС подталкивает Украину к войне, чтобы "навязывать мир с позиции силы". Он призвал правительство Болгарии во главе с Росеном Желязковым правильно оценить ситуацию. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.

https://ria.ru/20250304/oborona-2002925633.html

https://ria.ru/20250305/es-2003141308.html

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