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В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:59 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/veterany-2004159564.html
В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны
В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.03.2025
В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны
Лишь 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла проживают в настоящее время в Таджикистане, сообщил журналистам председатель Совета... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:59:00+03:00
2025-03-10T17:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
душанбе
россия
эмомали рахмон
семен григорьев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДУШАНБЕ, 10 мар – РИА Новости. Лишь 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла проживают в настоящее время в Таджикистане, сообщил журналистам председатель Совета ветеранов войны и труда республики Шукурджон Зухуров. "В настоящее время в Таджикистане осталось 17 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла", - сказал Зухуров на церемонии открытия восстановленного обелиска в память о погибших на войне красноармейцах и умерших в госпиталях Советского Таджикистана. В марте 2024 года в стране насчитывалось 24 участников Великой Отечественной войны. Зухуров отметил, что Совет принимает все необходимые меры по подготовке и проведению шествия "Бессмертный полк" в городах и районах Таджикистана. По его словам, Совет попросил главу государства Эмомали Рахмона оказать содействие в подготовке и достойной встрече 80-летия Победы. "Мы предложили создать в Душанбе музей эвакуации, чтобы восстановить картину той суровой действительности; создать в столичном парке Победы Аллею героев Советского Союза из Таджикистана; разработать спецпроект "О роли эвакуации и вкладу жителей Таджикистана в Победу в Великой Отечественной войне" и принять новый закон "О ветеранах", поскольку прежний был принят еще в 1994 году", – рассказал Зухуров. Он отметил, что все эти предложения одобрены министерствами и ведомствами и есть поручение Аппарата президента по их исполнению. "Хочу выразить искреннюю благодарность послу РФ Семену Григорьеву, командованию 201-й военной базы за работу по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне", - добавил глава Совета ветеранов Таджикистана.
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html
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таджикистан, душанбе, россия, эмомали рахмон, семен григорьев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Душанбе, Россия, Эмомали Рахмон, Семен Григорьев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны

Зухуров: в Таджикистане проживают 17 участников войны и 124 труженика тыла

© РИА Новости / Лидия ИсамоваВенки у Вечного огня в Душанбе
Венки у Вечного огня в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Лидия Исамова
Венки у Вечного огня в Душанбе. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 мар – РИА Новости. Лишь 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла проживают в настоящее время в Таджикистане, сообщил журналистам председатель Совета ветеранов войны и труда республики Шукурджон Зухуров.
"В настоящее время в Таджикистане осталось 17 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла", - сказал Зухуров на церемонии открытия восстановленного обелиска в память о погибших на войне красноармейцах и умерших в госпиталях Советского Таджикистана.
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В марте 2024 года в стране насчитывалось 24 участников Великой Отечественной войны.
Зухуров отметил, что Совет принимает все необходимые меры по подготовке и проведению шествия "Бессмертный полк" в городах и районах Таджикистана.
По его словам, Совет попросил главу государства Эмомали Рахмона оказать содействие в подготовке и достойной встрече 80-летия Победы. "Мы предложили создать в Душанбе музей эвакуации, чтобы восстановить картину той суровой действительности; создать в столичном парке Победы Аллею героев Советского Союза из Таджикистана; разработать спецпроект "О роли эвакуации и вкладу жителей Таджикистана в Победу в Великой Отечественной войне" и принять новый закон "О ветеранах", поскольку прежний был принят еще в 1994 году", – рассказал Зухуров.
Он отметил, что все эти предложения одобрены министерствами и ведомствами и есть поручение Аппарата президента по их исполнению. "Хочу выразить искреннюю благодарность послу РФ Семену Григорьеву, командованию 201-й военной базы за работу по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне", - добавил глава Совета ветеранов Таджикистана.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТаджикистанДушанбеРоссияЭмомали РахмонСемен Григорьев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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