https://ria.ru/20250310/veterany-2004159564.html

В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны

В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.03.2025

В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны

Лишь 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла проживают в настоящее время в Таджикистане, сообщил журналистам председатель Совета... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:59:00+03:00

2025-03-10T17:59:00+03:00

2025-03-10T17:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

душанбе

россия

эмомали рахмон

семен григорьев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДУШАНБЕ, 10 мар – РИА Новости. Лишь 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла проживают в настоящее время в Таджикистане, сообщил журналистам председатель Совета ветеранов войны и труда республики Шукурджон Зухуров. "В настоящее время в Таджикистане осталось 17 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла", - сказал Зухуров на церемонии открытия восстановленного обелиска в память о погибших на войне красноармейцах и умерших в госпиталях Советского Таджикистана. В марте 2024 года в стране насчитывалось 24 участников Великой Отечественной войны. Зухуров отметил, что Совет принимает все необходимые меры по подготовке и проведению шествия "Бессмертный полк" в городах и районах Таджикистана. По его словам, Совет попросил главу государства Эмомали Рахмона оказать содействие в подготовке и достойной встрече 80-летия Победы. "Мы предложили создать в Душанбе музей эвакуации, чтобы восстановить картину той суровой действительности; создать в столичном парке Победы Аллею героев Советского Союза из Таджикистана; разработать спецпроект "О роли эвакуации и вкладу жителей Таджикистана в Победу в Великой Отечественной войне" и принять новый закон "О ветеранах", поскольку прежний был принят еще в 1994 году", – рассказал Зухуров. Он отметил, что все эти предложения одобрены министерствами и ведомствами и есть поручение Аппарата президента по их исполнению. "Хочу выразить искреннюю благодарность послу РФ Семену Григорьеву, командованию 201-й военной базы за работу по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне", - добавил глава Совета ветеранов Таджикистана.

https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html

https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html

таджикистан

душанбе

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, душанбе, россия, эмомали рахмон, семен григорьев, 80-летие победы в великой отечественной войне