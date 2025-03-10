https://ria.ru/20250310/vdv-2004170957.html

Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России

Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России - РИА Новости, 10.03.2025

Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что полковник Абдулазиз Шихабидов указом президента РФ Владимира Путина назначен командиром 76-й... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:14:00+03:00

2025-03-10T19:14:00+03:00

2025-03-10T19:14:00+03:00

безопасность

россия

южная осетия

сирия

сергей меликов

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что полковник Абдулазиз Шихабидов указом президента РФ Владимира Путина назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. "Дагестанец Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Указ об этом подписал президент нашей страны. Поздравляю полковника Абдулазиза Ширинбеговича и всех дагестанцев с этим большим достижением", - написал Меликов.Он выразил уверенность, что под руководством Шихабидова "легендарное соединение" станет еще сильнее. Шихабидов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. До специальной военной операции участвовал в боевых действиях на территории Южной Осетии и Сирии, отмечен множеством наград за проявленное мужество.

https://ria.ru/20250124/geroy-1995237262.html

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южная осетия

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безопасность, россия, южная осетия, сирия, сергей меликов, владимир путин, воздушно-десантные войска россии