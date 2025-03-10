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Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России
Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России - РИА Новости, 10.03.2025
Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что полковник Абдулазиз Шихабидов указом президента РФ Владимира Путина назначен командиром 76-й... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:14:00+03:00
2025-03-10T19:14:00+03:00
2025-03-10T19:14:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что полковник Абдулазиз Шихабидов указом президента РФ Владимира Путина назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. "Дагестанец Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Указ об этом подписал президент нашей страны. Поздравляю полковника Абдулазиза Ширинбеговича и всех дагестанцев с этим большим достижением", - написал Меликов.Он выразил уверенность, что под руководством Шихабидова "легендарное соединение" станет еще сильнее. Шихабидов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. До специальной военной операции участвовал в боевых действиях на территории Южной Осетии и Сирии, отмечен множеством наград за проявленное мужество.
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безопасность, россия, южная осетия, сирия, сергей меликов, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Южная Осетия, Сирия, Сергей Меликов, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России
Полковника Шихабидова назначили командиром 76-й дивизии ВДВ России
Глава Дагестана Меликов: полковник Шихабидов стал командиром 76-й дивизии ВДВ