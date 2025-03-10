СМИ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина
WSJ: саммит Трампа и Си Цзиньпина может пройти в июне
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Вашингтон и Пекин приступили к обсуждению возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может состояться в июне на территории США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии, но сам факт обсуждения саммита свидетельствует о взаимном интересе сторон к укреплению двусторонних контактов на фоне торговых и геополитических трений.
Источники WSJ отмечают, что Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей выражали заинтересованность в проведении саммита с момента победы республиканца на выборах в ноябре. Возможность его организации в июне – месяце, когда оба лидера отмечают дни рождения, – рассматривается сторонами как способ продемонстрировать добрую волю в период торговой напряжённости.
Подготовка к саммиту ведётся на фоне усиления торгового давления со стороны Вашингтона. Администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлин на китайские товары в начале марта, мотивировав это ролью Пекина в распространении фентанила на американском рынке. В результате средняя ставка импортных пошлин на китайские товары выросла до 35% с 14,5% в 2023 году.
Китай ответил зеркальными тарифами, но их масштаб был ограниченным, чтобы избежать эскалации. По данным источников издания, Пекин заинтересован в переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ужесточения американских санкций, включая ограничения на инвестиции и экспорт технологий.
В Белом доме пока никак официально не прокомментировали данную информацию.