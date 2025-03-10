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СМИ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 10.03.2025
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21:23 10.03.2025 (обновлено: 21:41 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vashington-2004190413.html
СМИ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина
СМИ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина
Вашингтон и Пекин приступили к обсуждению возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может состояться в июне на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:23:00+03:00
2025-03-10T21:41:00+03:00
в мире
сша
пекин
китай
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Вашингтон и Пекин приступили к обсуждению возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может состояться в июне на территории США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии, но сам факт обсуждения саммита свидетельствует о взаимном интересе сторон к укреплению двусторонних контактов на фоне торговых и геополитических трений.Источники WSJ отмечают, что Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей выражали заинтересованность в проведении саммита с момента победы республиканца на выборах в ноябре. Возможность его организации в июне – месяце, когда оба лидера отмечают дни рождения, – рассматривается сторонами как способ продемонстрировать добрую волю в период торговой напряжённости.Подготовка к саммиту ведётся на фоне усиления торгового давления со стороны Вашингтона. Администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлин на китайские товары в начале марта, мотивировав это ролью Пекина в распространении фентанила на американском рынке. В результате средняя ставка импортных пошлин на китайские товары выросла до 35% с 14,5% в 2023 году.Китай ответил зеркальными тарифами, но их масштаб был ограниченным, чтобы избежать эскалации. По данным источников издания, Пекин заинтересован в переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ужесточения американских санкций, включая ограничения на инвестиции и экспорт технологий.В Белом доме пока никак официально не прокомментировали данную информацию.
https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html
https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html
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в мире, сша, пекин, китай, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, США, Пекин, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
СМИ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

WSJ: саммит Трампа и Си Цзиньпина может пройти в июне

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Вашингтон и Пекин приступили к обсуждению возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может состояться в июне на территории США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии, но сам факт обсуждения саммита свидетельствует о взаимном интересе сторон к укреплению двусторонних контактов на фоне торговых и геополитических трений.
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Источники WSJ отмечают, что Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей выражали заинтересованность в проведении саммита с момента победы республиканца на выборах в ноябре. Возможность его организации в июне – месяце, когда оба лидера отмечают дни рождения, – рассматривается сторонами как способ продемонстрировать добрую волю в период торговой напряжённости.
Подготовка к саммиту ведётся на фоне усиления торгового давления со стороны Вашингтона. Администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлин на китайские товары в начале марта, мотивировав это ролью Пекина в распространении фентанила на американском рынке. В результате средняя ставка импортных пошлин на китайские товары выросла до 35% с 14,5% в 2023 году.
Китай ответил зеркальными тарифами, но их масштаб был ограниченным, чтобы избежать эскалации. По данным источников издания, Пекин заинтересован в переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ужесточения американских санкций, включая ограничения на инвестиции и экспорт технологий.
В Белом доме пока никак официально не прокомментировали данную информацию.
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В миреСШАПекинКитайСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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