https://ria.ru/20250310/ukraine-2004141433.html

На Западе раскрыли, как Украина загнала себя в ловушку

На Западе раскрыли, как Украина загнала себя в ловушку - РИА Новости, 10.03.2025

На Западе раскрыли, как Украина загнала себя в ловушку

Украина сама загнала себя в ловушку в 2014 году, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:45:00+03:00

2025-03-10T16:45:00+03:00

2025-03-10T18:38:00+03:00

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франция

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украина сама загнала себя в ловушку в 2014 году, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Украина позволила заразить себя агентами НАТО и ЦРУ. Они организовали переворот и обстрел русскоязычных районов страны на востоке Украины в 2014-м (я сначала не поверил этому, но теперь это подтвердили несколько западных источников). По сути, Украина позволила загнать себя в ловушку", — написал он.Малинен отметил, что потери на Украине — не вина президента США или российского лидера Владимира Путина."Есть только один человек, ответственный за это: Владимир Зеленский", — заявил он.Эксперт также назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска, главу дипломатии ЕС Каю Каллас, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и некоторых других европейских политиков виновными в разжигании конфликта на Украине и призвал убрать их с постов.В январе российский лидер заявлял, что итогом урегулирования ситуации на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, которые проживают в этом регионе.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством..

https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, франция, владимир путин, эммануэль макрон, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз, нато