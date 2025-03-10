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В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 10.03.2025

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Никополе Днепропетровской области Украины после обстрелов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. РИА Новости, 10.03.2025

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2025-03-10T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Никополе Днепропетровской области Украины после обстрелов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. "В Никополе утром повреждено… промышленное... предприятие", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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