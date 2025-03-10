https://ria.ru/20250310/tver-2004055456.html

В Твери трех мужчин арестовали по делу об убийстве в 2009 году

В Твери трех мужчин арестовали по делу об убийстве в 2009 году - РИА Новости, 10.03.2025

В Твери трех мужчин арестовали по делу об убийстве в 2009 году

Суд в Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем мужчинам по делу об убийстве в 2009 году двух человек, тела которых были найдены с... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:06:00+03:00

2025-03-10T12:06:00+03:00

2025-03-10T12:06:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Суд в Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем мужчинам по делу об убийстве в 2009 году двух человек, тела которых были найдены с огнестрельными ранениями в машине, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура Тверской области осуществляет надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного в 2009 году по факту обнаружения 24 апреля 2009 года на автодороге Москва-Балтия в автомобиле Mercedes двоих трупов мужчин с огнестрельными ранениями головы и туловища", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что установлена причастность к совершению преступления троих мужчин. Фигуранты задержаны. "С учетом позиции прокуратуры Московского района города Твери судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет прокуратура. Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по Тверской области, дело возбуждено по статье об убийстве. В его рамках задержаны два жителя города Великие Луки и житель Санкт-Петербурга. По версии следствия, они действовали по найму. Заранее надев маски, камуфляжные костюмы и вооружившись автоматами, фигуранты двигались на автомобиле "ВАЗ", в районе 391-го километра автодороги "Москва-Балтия" они произвели две автоматные очереди в попутно двигающийся по направлению в сторону Москвы Mercedes, в котором находились три человека. Двое скончались на месте происшествия, третьему причинено касательное ранение спины.

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html

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происшествия, тверь, великие луки, mercedes