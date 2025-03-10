Торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России, заявил аналитик
Политолог Юджель: торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Торговые войны президента США Дональда Трампа приведут к укреплению отношений Турции и России, так как хозяин Белого дома известен своей непредсказуемостью, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
"Давайте не будем забывать, что самый предсказуемый аспект (Дональда) Трампа - это то, что он непредсказуем. Другими словами, вы не можете знать, что случится с вами завтра по вине Трампа и его команды. Поэтому отношения между (Тайипом) Эрдоганом и (Владимиром) Путиным останутся стабильными. Расширение и ужесточение торговых войн Трампа означает рост и углубление турецко-российских отношений. Турецко-российские отношения, которые не пошатнулись из-за Украины, не будут разрушены в течение четырехлетнего срока Трампа", - сказал эксперт.
Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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4 февраля, 14:59