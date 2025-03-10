https://ria.ru/20250310/turtsiya-2003986799.html

Торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России, заявил аналитик

Торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России, заявил аналитик - РИА Новости, 10.03.2025

Торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России, заявил аналитик

Торговые войны президента США Дональда Трампа приведут к укреплению отношений Турции и России, так как хозяин Белого дома известен своей непредсказуемостью,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:44:00+03:00

2025-03-10T03:44:00+03:00

2025-03-10T03:44:00+03:00

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

турция

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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Торговые войны президента США Дональда Трампа приведут к укреплению отношений Турции и России, так как хозяин Белого дома известен своей непредсказуемостью, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты. "Давайте не будем забывать, что самый предсказуемый аспект (Дональда) Трампа - это то, что он непредсказуем. Другими словами, вы не можете знать, что случится с вами завтра по вине Трампа и его команды. Поэтому отношения между (Тайипом) Эрдоганом и (Владимиром) Путиным останутся стабильными. Расширение и ужесточение торговых войн Трампа означает рост и углубление турецко-российских отношений. Турецко-российские отношения, которые не пошатнулись из-за Украины, не будут разрушены в течение четырехлетнего срока Трампа", - сказал эксперт. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003087503.html

https://ria.ru/20250204/erdogan-1997322517.html

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москва

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, турция