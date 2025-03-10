https://ria.ru/20250310/telegram-2004199306.html

В Дагестане прокомментировали блокировку Telegram

В Дагестане прокомментировали блокировку Telegram - РИА Новости, 10.03.2025

В Дагестане прокомментировали блокировку Telegram

Блокировка Telegram в Дагестане создает неудобства местным жителями и посещающим республику туристам, также повышаются риски утечки личных данных из-за... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T23:07:00+03:00

2025-03-10T23:07:00+03:00

2025-03-10T23:07:00+03:00

общество

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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Блокировка Telegram в Дагестане создает неудобства местным жителями и посещающим республику туристам, также повышаются риски утечки личных данных из-за вынужденного использования VPN-сервисов, заявили в министерстве цифрового развития региона. С октября 2024 года пользователи в Дагестане и Чечне испытывают проблемы с доступом к Telegram, мессенджер на территории республик работает лишь через VPN или с помощью прокси-сервисов. "Блокировка Telegram создает определенные сложности… Особое внимание мы уделяем тому, что Дагестан ежегодно посещает большое количество туристов, и блокировка Telegram создает неудобства не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает к нам отдыхать", - говорится в заявлении. В министерстве считают, что необходимости в длительной блокировке Telegram нет, поскольку "общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной". В ведомстве также отметили, что многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, "что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности". "Это вызывает серьезную обеспокоенность, так как защита цифровой безопасности граждан — один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы понимаем, насколько важно для жителей республики и наших гостей сохранять доступ к удобным и привычным средствам связи. Надеемся, что федеральные органы власти найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение", — приводятся в сообщении слова министра цифрового развития региона Юрия Гамзатова.

https://ria.ru/20250103/shtraf-1992387466.html

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общество, республика дагестан, россия