https://ria.ru/20250310/stabilizatsiya-2004064572.html
Минобороны Сирии заявило о стабилизации ситуации на западе страны
Минобороны Сирии заявило о стабилизации ситуации на западе страны - РИА Новости, 10.03.2025
Минобороны Сирии заявило о стабилизации ситуации на западе страны
Ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась после завершения операции по обеспечению безопасности, заявил официальный представитель Министерства... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:35:00+03:00
2025-03-10T12:35:00+03:00
2025-03-10T15:09:00+03:00
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латакия (город)
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БЕЙРУТ, 10 мар — РИА Новости. Ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась после завершения операции по обеспечению безопасности, заявил официальный представитель Министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани."Мы объявляем о завершении военной операции, начатой ранее для достижения объявленных целей. Теперь государственные учреждения могут возобновить свою работу, предоставляя услуги населению", — сказал он.Абдельгани подчеркнул, что за последние дни силовикам удалось отбить все атаки вооруженных отрядов в Латакии и Тартусе и отбросить их от крупных населенных пунктов, а также обезопасить автомобильные трассы.На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными отрядами, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), за последние дни в прибрежных районах убиты 830 мирных жителей — представителей алавитской общины. Минобороны Сирии утверждает, что в этих столкновениях погиб 231 сотрудник силовых структур.Накануне Россия и США запросили закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html
https://ria.ru/20250310/iran-2004067621.html
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сирия, тартус (мухафаза), в мире, латакия (город), оон
Сирия, Тартус (мухафаза), В мире, Латакия (город), ООН
Минобороны Сирии заявило о стабилизации ситуации на западе страны
В Сирии заявили о стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус