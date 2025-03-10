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В США призвали удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня - РИА Новости, 10.03.2025
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09:14 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ssha-2004005342.html
В США призвали удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня
В США призвали удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня - РИА Новости, 10.03.2025
В США призвали удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня
США должны удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, заявил директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване)... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:14:00+03:00
2025-03-10T09:14:00+03:00
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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. США должны удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, заявил директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин. “С практической точки зрения, я считаю, что США должны увеличить поддержку и удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, обеспечив его способность к самообороне, в том числе за счет усиления систем вооружения и общей устойчивости общества”, - сказал Грин в интервью тайваньскому изданию Liberty Times. Он подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, указав, что это является “одной из приоритетных целей президента США Дональда Трампа”. “А именно, это поддержание мира во всем мире, включая прекращение российско-украинского конфликта, а также удвоение усилий по укреплению сдерживающей силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы избежать конфликтов, особенно в Тайваньском проливе”, - сказал Грин. Он также указал на необходимость “сотрудничать с другими союзниками для повышения сдерживающего потенциала, включая Филиппины, Южную Корею и Японию”. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html
https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html
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в мире, технологии, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, дональд трамп
В мире, Технологии, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп
В США призвали удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня

Глава AIT Грин призвал США удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня

© Flickr / Connie MaФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Flickr / Connie Ma
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. США должны удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, заявил директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин.
“С практической точки зрения, я считаю, что США должны увеличить поддержку и удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, обеспечив его способность к самообороне, в том числе за счет усиления систем вооружения и общей устойчивости общества”, - сказал Грин в интервью тайваньскому изданию Liberty Times.
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Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
17 ноября 2024, 04:22
Он подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, указав, что это является “одной из приоритетных целей президента США Дональда Трампа”.
“А именно, это поддержание мира во всем мире, включая прекращение российско-украинского конфликта, а также удвоение усилий по укреплению сдерживающей силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы избежать конфликтов, особенно в Тайваньском проливе”, - сказал Грин.
Он также указал на необходимость “сотрудничать с другими союзниками для повышения сдерживающего потенциала, включая Филиппины, Южную Корею и Японию”.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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В миреТехнологииТайваньСШАКитайНэнси ПелосиДональд Трамп
 
 
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