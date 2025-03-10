В США призвали удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня
Глава AIT Грин призвал США удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. США должны удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, заявил директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин.
“С практической точки зрения, я считаю, что США должны увеличить поддержку и удвоить усилия для повышения безопасности Тайваня, обеспечив его способность к самообороне, в том числе за счет усиления систем вооружения и общей устойчивости общества”, - сказал Грин в интервью тайваньскому изданию Liberty Times.
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Он подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, указав, что это является “одной из приоритетных целей президента США Дональда Трампа”.
“А именно, это поддержание мира во всем мире, включая прекращение российско-украинского конфликта, а также удвоение усилий по укреплению сдерживающей силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы избежать конфликтов, особенно в Тайваньском проливе”, - сказал Грин.
Он также указал на необходимость “сотрудничать с другими союзниками для повышения сдерживающего потенциала, включая Филиппины, Южную Корею и Японию”.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).