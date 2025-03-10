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Сторонников ХАМАС депортируют из США - РИА Новости, 10.03.2025
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01:38 10.03.2025 (обновлено: 01:56 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ssha-2003981602.html
Сторонников ХАМАС депортируют из США
Сторонников ХАМАС депортируют из США - РИА Новости, 10.03.2025
Сторонников ХАМАС депортируют из США
Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:38:00+03:00
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сша
в мире
марко рубио
хамас
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колумбийский университет
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы."Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать", - заявил Рубио, прикрепив ссылку на новость о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете.
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сша, в мире, марко рубио, хамас, америка, колумбийский университет, израиль
США, В мире, Марко Рубио, ХАМАС, Америка, Колумбийский университет, Израиль
Сторонников ХАМАС депортируют из США

Рубио: сторонников ХАМАС депортируют из США, их визы и ВНЖ аннулируют

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы.
"Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать", - заявил Рубио, прикрепив ссылку на новость о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете.
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СШАВ миреМарко РубиоХАМАСАмерикаКолумбийский университетИзраиль
 
 
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