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Сторонников ХАМАС депортируют из США
Сторонников ХАМАС депортируют из США - РИА Новости, 10.03.2025
Сторонников ХАМАС депортируют из США
Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:38:00+03:00
2025-03-10T01:38:00+03:00
2025-03-10T01:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы."Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать", - заявил Рубио, прикрепив ссылку на новость о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сторонников ХАМАС депортируют из США
Рубио: сторонников ХАМАС депортируют из США, их визы и ВНЖ аннулируют