https://ria.ru/20250310/ssha-2003981602.html

Сторонников ХАМАС депортируют из США

Сторонников ХАМАС депортируют из США - РИА Новости, 10.03.2025

Сторонников ХАМАС депортируют из США

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:38:00+03:00

2025-03-10T01:38:00+03:00

2025-03-10T01:56:00+03:00

сша

в мире

марко рубио

хамас

америка

колумбийский университет

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил в соцсети X, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы."Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать", - заявил Рубио, прикрепив ссылку на новость о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете.

https://ria.ru/20250307/chislo-2003579150.html

сша

америка

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, марко рубио, хамас, америка, колумбийский университет, израиль