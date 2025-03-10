https://ria.ru/20250310/sravnenie-2004155752.html

Экс-премьер Австралии сравнил Трампа и Си Цзиньпина

Экс-премьер Австралии сравнил Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 10.03.2025

Экс-премьер Австралии сравнил Трампа и Си Цзиньпина

Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сравнил президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что для последнего поведение РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:44:00+03:00

2025-03-10T17:44:00+03:00

2025-03-10T17:44:00+03:00

в мире

австралия

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сша

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си цзиньпин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сравнил президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что для последнего поведение американского лидера будет преимуществом, поскольку мир увидит в Китае более привлекательного партнера, такое мнение Тернбулл высказал в интервью Блумберг. "Председатель Си будет стремиться стать полной противоположностью Трампу. Там, где Трамп хаотичен, он будет последователен. Там, где Трамп груб, он будет вежливым. Там, где Трамп непредсказуем, он будет последовательным", - заявил Тернбулл. По его словам, мир видит "более концентрированную" версию Дональда Трампа в его второй президентский срок. Для Си Цзиньпина его поведение будет рассматриваться как преимущество, поскольку другие страны "найдут Китай более привлекательным партнером". Малкольм Тернбулл возглавлял правительство Австралии с 2015 по 2018 год от Либеральной партии Австралии.

https://ria.ru/20250120/kitay-1994600474.html

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в мире, австралия, китай, сша, дональд трамп, малкольм тернбулл, си цзиньпин