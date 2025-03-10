Рейтинг@Mail.ru
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004000336.html
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2025
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:15:00+03:00
2025-03-10T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
т-72б3м
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_11:0:2000:1119_1920x0_80_0_0_3b8b8d82954cf466ea6a22e939528be6.jpg
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. "На одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и скопление живой силы противника", - отметили в МО РФ. Как уточнили в Минобороны России, получив координаты целей, экипажи танков Т-72Б3М 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. После наведения танков на цели военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 10 километров. "Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов", - добавили в МО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_236:0:1728:1119_1920x0_80_0_0_7a456e287421db81c6b2ee03bcc2ca26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Безопасность
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Танкисты уничтожили замаскированные позиции и пункт управления БПЛА ВСУ в ЛНР

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажа танка Т-72Б3
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Минобороны России
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.
"На одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и скопление живой силы противника", - отметили в МО РФ.
Как уточнили в Минобороны России, получив координаты целей, экипажи танков Т-72Б3М 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. После наведения танков на цели военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 10 километров.
"Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов", - добавили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТ-72Б3МБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала