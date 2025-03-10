https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004000336.html

Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2025

Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:15:00+03:00

2025-03-10T08:15:00+03:00

2025-03-10T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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т-72б3м

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. "На одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и скопление живой силы противника", - отметили в МО РФ. Как уточнили в Минобороны России, получив координаты целей, экипажи танков Т-72Б3М 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. После наведения танков на цели военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 10 километров. "Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов", - добавили в МО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность