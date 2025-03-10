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Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2025
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:15:00+03:00
2025-03-10T08:15:00+03:00
2025-03-10T08:15:00+03:00
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т-72б3м
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и пехоту ВСУ в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. "На одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции, пункт управления БПЛА и скопление живой силы противника", - отметили в МО РФ. Как уточнили в Минобороны России, получив координаты целей, экипажи танков Т-72Б3М 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. После наведения танков на цели военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 10 километров. "Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов", - добавили в МО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Безопасность
Танкисты уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Танкисты уничтожили замаскированные позиции и пункт управления БПЛА ВСУ в ЛНР