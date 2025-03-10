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В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой - РИА Новости, 10.03.2025
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17:41 10.03.2025 (обновлено: 17:42 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/sotsset-2004153859.html
В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой
В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой - РИА Новости, 10.03.2025
В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о втором масштабном сбое в работе соцсети в понедельник, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о втором масштабном сбое в работе соцсети в понедельник, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Первый сбой начался примерно в 12.30 мск, а уже через час количество жалоб заметно снизилось. Вторая волна большого количества неполадок в работе X была зафиксирована в районе 16.30 мск. Больше всего жалоб поступает из Японии и США - около 45 и 40 тысяч соответственно. Также масштабные сбои фиксируются в Великобритании (около 8 тысяч сообщений), Германии (5 тысяч), Канаде, Франции и Бразилии (около 4 тысяч), а также в ряде других стран. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и вебсайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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технологии, япония, сша, великобритания, илон маск, twitter
Технологии, Япония, США, Великобритания, Илон Маск, Twitter
В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой

Downdetector: пользователи X сообщили о втором масштабном сбое в работе соцсети

© Depositphotos.com / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Depositphotos.com / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о втором масштабном сбое в работе соцсети в понедельник, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Первый сбой начался примерно в 12.30 мск, а уже через час количество жалоб заметно снизилось. Вторая волна большого количества неполадок в работе X была зафиксирована в районе 16.30 мск.
Больше всего жалоб поступает из Японии и США - около 45 и 40 тысяч соответственно. Также масштабные сбои фиксируются в Великобритании (около 8 тысяч сообщений), Германии (5 тысяч), Канаде, Франции и Бразилии (около 4 тысяч), а также в ряде других стран.
Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и вебсайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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