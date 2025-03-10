https://ria.ru/20250310/sotsset-2004153859.html

В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой

В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой - РИА Новости, 10.03.2025

В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о втором масштабном сбое в работе соцсети в понедельник, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:41:00+03:00

2025-03-10T17:41:00+03:00

2025-03-10T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о втором масштабном сбое в работе соцсети в понедельник, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Первый сбой начался примерно в 12.30 мск, а уже через час количество жалоб заметно снизилось. Вторая волна большого количества неполадок в работе X была зафиксирована в районе 16.30 мск. Больше всего жалоб поступает из Японии и США - около 45 и 40 тысяч соответственно. Также масштабные сбои фиксируются в Великобритании (около 8 тысяч сообщений), Германии (5 тысяч), Канаде, Франции и Бразилии (около 4 тысяч), а также в ряде других стран. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и вебсайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250310/smi-2004112809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, япония, сша, великобритания, илон маск, twitter