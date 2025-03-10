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В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 10.03.2025
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13:19 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/sotsset-2004076430.html
В работе соцсети Х произошли сбои
В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 10.03.2025
В работе соцсети Х произошли сбои
Пользователи соцсети X из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:19:00+03:00
2025-03-10T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 12.50 мск. Больше всего жалоб поступает из Японии (87,97 тысячи), США (21,21 тысячи) и Великобритании (10,84 тысячи); также значительные сбои отмечаются в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Канаде, Испании, Турции и ряде других стран. Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения, веб-сайта и ошибки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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в мире, япония, сша, великобритания, илон маск, twitter
В мире, Япония, США, Великобритания, Илон Маск, Twitter
В работе соцсети Х произошли сбои

Пользователи X пожаловались на масштабные сбои в работе сервиса

© AP Photo / Haven Daley Название соцсети X на здании в Сан-Франциско
 Название соцсети X на здании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Haven Daley
Название соцсети X на здании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 12.50 мск. Больше всего жалоб поступает из Японии (87,97 тысячи), США (21,21 тысячи) и Великобритании (10,84 тысячи); также значительные сбои отмечаются в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Канаде, Испании, Турции и ряде других стран.
Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения, веб-сайта и ошибки при соединении с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой
4 марта, 01:07
 
В миреЯпонияСШАВеликобританияИлон МаскTwitter
 
 
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