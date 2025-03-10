https://ria.ru/20250310/sotsset-2004076430.html
В работе соцсети Х произошли сбои
В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 10.03.2025
В работе соцсети Х произошли сбои
Пользователи соцсети X из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:19:00+03:00
2025-03-10T13:19:00+03:00
2025-03-10T13:19:00+03:00
в мире
япония
сша
великобритания
илон маск
twitter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973987386_0:0:2591:1458_1920x0_80_0_0_b29435ffe5ad70f0322b336460990461.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 12.50 мск. Больше всего жалоб поступает из Японии (87,97 тысячи), США (21,21 тысячи) и Великобритании (10,84 тысячи); также значительные сбои отмечаются в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Канаде, Испании, Турции и ряде других стран. Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения, веб-сайта и ошибки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20250304/vkontakte-2002868793.html
япония
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973987386_0:0:2103:1578_1920x0_80_0_0_743717a8b48c4dfb18dc25b42c18092b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, великобритания, илон маск, twitter
В мире, Япония, США, Великобритания, Илон Маск, Twitter
В работе соцсети Х произошли сбои
Пользователи X пожаловались на масштабные сбои в работе сервиса