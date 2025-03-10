https://ria.ru/20250310/slukhi-2004098673.html
Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает CNN
Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает CNN - РИА Новости, 10.03.2025
Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает CNN
Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти до принятия на службу под руководством... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:31:00+03:00
2025-03-10T14:31:00+03:00
2025-03-10T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти до принятия на службу под руководством госсекретаря Марко Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на удаленные Битти публикации в соцсети X. "Удаленные публикации показывают, что высокопоставленный чиновник Госдепа (Битти - ред.) распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио", - говорится в материале. С опорой на данные архива интернета телеканал обнаружил, что в январе 2021 года Битти в одной из своих публикаций поддержал теорию заговора, согласно которой нарушенный Рубио в студенческие годы комендантский час и последовавшее за этим задержание якобы указывают на его гомосексуальность и посещение соответствующих пенных вечеринок. Помимо этого, Битти в удаленных публикациях язвительно называл Рубио человеком с низким IQ, готовых голосовать за Рубио избирателей - "хорошими песиками", а также выражал сомнение в наличии у госсекретаря политического будущего, называя смену его публичного имиджа "мошенничеством" и "бессмыслицей". Тем не менее, в комментарии для CNN Битти выразил полную уверенность в Рубио и назвал "невероятной честью" возможность работать под его руководством. Сам же Рубио отказался комментировать ранние утверждения Битти, подчеркнув, что тот не получит постоянной должности в ведомстве.
https://ria.ru/20250306/rubio-2003437579.html
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в мире, технологии, сша, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, Технологии, США, Марко Рубио, Государственный департамент США
Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает CNN
CNN: заместитель Рубио Битти распространял ложные слухи о его гомосексуальности
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти до принятия на службу под руководством госсекретаря Марко Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на удаленные Битти публикации в соцсети X.
"Удаленные публикации показывают, что высокопоставленный чиновник Госдепа
(Битти - ред.) распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио
", - говорится в материале.
С опорой на данные архива интернета телеканал обнаружил, что в январе 2021 года Битти в одной из своих публикаций поддержал теорию заговора, согласно которой нарушенный Рубио в студенческие годы комендантский час и последовавшее за этим задержание якобы указывают на его гомосексуальность и посещение соответствующих пенных вечеринок.
Помимо этого, Битти в удаленных публикациях язвительно называл Рубио человеком с низким IQ, готовых голосовать за Рубио избирателей - "хорошими песиками", а также выражал сомнение в наличии у госсекретаря политического будущего, называя смену его публичного имиджа "мошенничеством" и "бессмыслицей".
Тем не менее, в комментарии для CNN Битти выразил полную уверенность в Рубио и назвал "невероятной честью" возможность работать под его руководством. Сам же Рубио отказался комментировать ранние утверждения Битти, подчеркнув, что тот не получит постоянной должности в ведомстве.