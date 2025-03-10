https://ria.ru/20250310/siriya-2004153126.html

Главы трех церквей в Дамаске призвали к целостности Сирии

Главы трех церквей в Дамаске призвали к целостности Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

Главы трех церквей в Дамаске призвали к целостности Сирии

Главы трех христианских Церквей - патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:37:00+03:00

2025-03-10T17:37:00+03:00

2025-03-10T17:37:00+03:00

религия

сирия

дамаск (город)

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

русская православная церковь

оон

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Главы трех христианских Церквей - патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II и патриарх Мелькитской Церкви Юсеф I Абси призвали в Дамаске к территориальной целостности Сирии и осудили массовые убийства мирных жителей, их совместное заявление приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ). В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных. "Христианские церкви, решительно осуждая любые действия, которые угрожают гражданскому миру, осуждают и порицают массовые убийства невинных мирных жителей и призывают к немедленному прекращению этих ужасных актов, которые резко противоречат всем человеческим и моральным ценностям. Церкви также призывают к скорейшему созданию условий, способствующих достижению национального примирения сирийского народа", - приводит заявление лидеров сирийских Церквей сайт Русской Православной Церкви (РПЦ). Патриархи призвали приложить усилия для создания среды, которая облегчает переход к государству, уважающему всех своих граждан, и закладывает основу для общества, основанного на равном гражданстве и подлинном партнерстве, "свободном от логики мести и отчуждения". Они подчеркнули единство сирийской территории и отвергли любые попытки ее разделить, призвав все заинтересованные стороны в Сирии положить конец насилию.

https://ria.ru/20250310/sirija-2004079950.html

https://ria.ru/20250310/hezboll-2004063186.html

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, дамаск (город), иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), русская православная церковь, оон