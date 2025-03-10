Amnesty International призвала к независимому расследованию в Сирии
Amnesty International призвала допускать в Сирию международных следователей
© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Региональный директор правозащитной организации Amnesty International Хеба Мораеф заявила о необходимости допуска в Сирию международных следователей для проведения независимого расследования в ответ на сообщения об убийствах мирных жителей, в основном представителей алавитского меньшинства, в прибрежных районах Сирии.
Согласно ее заявлению, опубликованному на сайте организации, ужасающие кадры с побережья Сирии с убитыми мирными жителями являются "мрачным напоминанием о прошлых циклах зверств", которые пережили сирийцы, и рискуют разжечь межконфессиональную напряженность и еще большее насилие.
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"В дополнение к проводимому правительством расследованию власти должны предоставить независимым национальным и международным следователям доступ в Сирию, в том числе в прибрежные районы Сирии, чтобы они могли провести собственную работу по установлению фактов", - говорится в заявлении.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.