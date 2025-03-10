https://ria.ru/20250310/sirija-2004195027.html

Amnesty International призвала к независимому расследованию в Сирии

Amnesty International призвала к независимому расследованию в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

Amnesty International призвала к независимому расследованию в Сирии

Региональный директор правозащитной организации Amnesty International Хеба Мораеф заявила о необходимости допуска в Сирию международных следователей для... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:13:00+03:00

2025-03-10T22:13:00+03:00

2025-03-10T22:13:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

василий небензя

amnesty international

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Региональный директор правозащитной организации Amnesty International Хеба Мораеф заявила о необходимости допуска в Сирию международных следователей для проведения независимого расследования в ответ на сообщения об убийствах мирных жителей, в основном представителей алавитского меньшинства, в прибрежных районах Сирии. Согласно ее заявлению, опубликованному на сайте организации, ужасающие кадры с побережья Сирии с убитыми мирными жителями являются "мрачным напоминанием о прошлых циклах зверств", которые пережили сирийцы, и рискуют разжечь межконфессиональную напряженность и еще большее насилие. "В дополнение к проводимому правительством расследованию власти должны предоставить независимым национальным и международным следователям доступ в Сирию, в том числе в прибрежные районы Сирии, чтобы они могли провести собственную работу по установлению фактов", - говорится в заявлении. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html

https://ria.ru/20250308/siriya-2003825975.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), василий небензя, amnesty international, оон