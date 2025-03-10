https://ria.ru/20250310/shpion-2004050414.html
Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве
Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве - РИА Новости, 10.03.2025
Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве
Один из шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве - Майкл Скиннер ранее работал в представительстве Великобритании в ЕС. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:44:00+03:00
2025-03-10T11:44:00+03:00
2025-03-10T14:25:00+03:00
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великобритания
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Один из шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве - Майкл Скиннер ранее работал в представительстве Великобритании в ЕС. Согласно информации в одной из соцсетей, Майкл Скиннер с января 2022 по ноябрь 2024 года работал в представительстве Великобритании в ЕС в качестве первого секретаря. До этого он трудился в МИД страны в качестве руководителя направления. Скиннер также около года работал в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии в качестве руководителя направления и менеджера по планированию. Кроме того, в его послужном списке работа в программе European Fast Stream (программа для талантливых студентов вузов, планирующих работать в представительствах ЕС, базирующихся в Брюсселе, Люксембурге). Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. "Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", - отмечает российская спецслужба. По информации ФСБ, "на указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок". "ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", - указывается в сообщении. Вскрытие противоправной деятельности Одедры и Скиннера - не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому "гнезду" под крышей британского посольства в Москве. В сентябре 2024 года российская сторона пошла на беспрецедентный шаг – была прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии, занимавшихся разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала российской специальной военной операции ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. Отмечалось, что выдворенные британцы, в числе прочего, посещали сборища НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. Поэтому ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи, подчеркивали в ФСБ, а намеки о необходимости прекратить подрывную работу англичане не воспринимают, поэтому поначалу из России вышвырнули шестерых. Но этим дело не ограничилось. В конце ноября 2024-го ФСБ заявила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу против России. Примечательно, что он "отличился" очень быстро - сменяя на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России, Прайор при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.
https://ria.ru/20241126/vysylka-1985812991.html
https://ria.ru/20250310/mid-2004030192.html
https://ria.ru/20241207/kontrrazvedka-1987842663.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, снг
Россия, Великобритания, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, СНГ
Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве
Один из британских шпионов в РФ ранее работал в представительстве Лондона в ЕС
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Один из шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве - Майкл Скиннер ранее работал в представительстве Великобритании в ЕС.
Согласно информации в одной из соцсетей, Майкл Скиннер с января 2022 по ноябрь 2024 года работал в представительстве Великобритании
в ЕС
в качестве первого секретаря. До этого он трудился в МИД страны в качестве руководителя направления. Скиннер также около года работал в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии в качестве руководителя направления и менеджера по планированию. Кроме того, в его послужном списке работа в программе European Fast Stream (программа для талантливых студентов вузов, планирующих работать в представительствах ЕС, базирующихся в Брюсселе
, Люксембурге
).
Ранее ФСБ России
сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве
, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. "Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", - отмечает российская спецслужба.
По информации ФСБ, "на указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок".
"ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", - указывается в сообщении.
Вскрытие противоправной деятельности Одедры и Скиннера - не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому "гнезду" под крышей британского посольства в Москве.
В сентябре 2024 года российская сторона пошла на беспрецедентный шаг – была прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии, занимавшихся разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном
эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ
, был назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии
МИД Великобритании, после начала российской специальной военной операции ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России.
Отмечалось, что выдворенные британцы, в числе прочего, посещали сборища НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. Поэтому ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи, подчеркивали в ФСБ, а намеки о необходимости прекратить подрывную работу англичане не воспринимают, поэтому поначалу из России вышвырнули шестерых.
Но этим дело не ограничилось. В конце ноября 2024-го ФСБ заявила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу против России. Примечательно, что он "отличился" очень быстро - сменяя на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России, Прайор при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.