В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19
Миллиардер Сакс заявил об антироссийской истерии на Западе после COVID-19
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что на Западе выбрали Россию для поддержания истерии в обществе.
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"Похоже, что людям нужна истерия. Мы перешли от "COVID всех убьет" к "Россия собирается завоевать всю Европу". Полная чушь. В конце концов свет включится, и вы поймете, насколько вам промыли мозги", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно призывали к отправке войск на Украину.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.