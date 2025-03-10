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В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2025
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10:14 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/saks-2004022513.html
В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19
В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2025
В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что на Западе выбрали Россию для поддержания истерии в обществе. РИА Новости, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что на Западе выбрали Россию для поддержания истерии в обществе. &quot;Похоже, что людям нужна истерия. Мы перешли от &quot;COVID всех убьет&quot; к &quot;Россия собирается завоевать всю Европу&quot;. Полная чушь. В конце концов свет включится, и вы поймете, насколько вам промыли мозги&quot;, — говорится в публикации.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно призывали к отправке войск на Украину. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, европа, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, НАТО, Еврокомиссия
В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19

Миллиардер Сакс заявил об антироссийской истерии на Западе после COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что на Западе выбрали Россию для поддержания истерии в обществе.
«

"Похоже, что людям нужна истерия. Мы перешли от "COVID всех убьет" к "Россия собирается завоевать всю Европу". Полная чушь. В конце концов свет включится, и вы поймете, насколько вам промыли мозги", — говорится в публикации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно призывали к отправке войск на Украину.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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