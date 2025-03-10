https://ria.ru/20250310/rossija-2004147825.html

Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии

Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии

Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:16:00+03:00

2025-03-10T17:16:00+03:00

2025-03-10T17:16:00+03:00

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ООН, 10 мар – РИА Новости. Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Да", – сказал российский дипломат в рамках пресс-подхода, отвечая на вопрос о том, координируется ли РФ с США по проблеме эскалации в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.

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