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Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии
Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:16:00+03:00
2025-03-10T17:16:00+03:00
2025-03-10T17:16:00+03:00
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ООН, 10 мар – РИА Новости. Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Да", – сказал российский дипломат в рамках пресс-подхода, отвечая на вопрос о том, координируется ли РФ с США по проблеме эскалации в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
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в мире, сирия, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Сирия, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии
Небензя: Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии