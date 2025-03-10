Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/rossija-2004147825.html
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии
Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:16:00+03:00
2025-03-10T17:16:00+03:00
в мире
сирия
россия
сша
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
ООН, 10 мар – РИА Новости. Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Да", – сказал российский дипломат в рамках пресс-подхода, отвечая на вопрос о том, координируется ли РФ с США по проблеме эскалации в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html
сирия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Сирия, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил о контактах России и США по вопросу Сирии

Небензя: Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 10 мар – РИА Новости. Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Да", – сказал российский дипломат в рамках пресс-подхода, отвечая на вопрос о том, координируется ли РФ с США по проблеме эскалации в Сирии.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В ООН призвали расследовать убийства мирных жителей в Сирии
9 марта, 19:20
 
В миреСирияРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала