Постпредство России обвинило ОБСЕ в игнорировании преступлений Киева
Сергеев: ОБСЕ игнорирует данные о нарушениях прав человека со стороны Киева
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Российская сторона регулярно направляет в ОБСЕ данные о нарушениях гуманитарного права со стороны киевского режима, но руководство Организации игнорирует их по политическим причинам, заявил глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев.
Как уточнил руководитель группы, ОБСЕ не является специализированной платформой для обсуждения вопросов международного гуманитарного права, но эти проблемы входят в сферу деятельности организации и ее институтов. Сергеев пояснил, что информация о нарушениях прав человека и зверствах, совершенных украинскими вооруженными формированиями", которая была предоставлена послом по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником, регулярно доводится до сведения всех государств-участников ОБСЕ, председательства ОБСЕ, секретариата и соответствующих учреждений ОБСЕ на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе.
"Мы также регулярно направляем в ОБСЕ тематические отчеты министерства иностранных дел Российской Федерации о нарушениях прав человека... К сожалению, вопиющие нарушения международного гуманитарного права со стороны формирования киевского режима и иностранных наемников продолжают игнорироваться руководством ОБСЕ по политическим причинам", - сказал Сергеев, выступая в Вене в ходе телемоста по теме "Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов".