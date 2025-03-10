https://ria.ru/20250310/rakety-2004004515.html

В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет

В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет - РИА Новости, 10.03.2025

В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет

КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:04:00+03:00

2025-03-10T09:04:00+03:00

2025-03-10T09:26:00+03:00

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СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи."Наши военные в понедельник примерно в 13.50 (07.50 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных баллистических ракет в западном направлении с территории внутренней части провинции Хванхэ в Северной Корее", - говорится в заявлении военных.Сообщается, что военные усилили "наблюдение и контроль", поддерживают полную боевую готовность и тесно сотрудничают с вооружёнными силами США.

https://ria.ru/20250228/yadernoe--2002086129.html

сеул

кндр (северная корея)

южная корея

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сеул, кндр (северная корея), южная корея