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В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет - РИА Новости, 10.03.2025
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09:04 10.03.2025 (обновлено: 09:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/rakety-2004004515.html
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет - РИА Новости, 10.03.2025
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:04:00+03:00
2025-03-10T09:26:00+03:00
в мире
сеул
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи."Наши военные в понедельник примерно в 13.50 (07.50 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных баллистических ракет в западном направлении с территории внутренней части провинции Хванхэ в Северной Корее", - говорится в заявлении военных.Сообщается, что военные усилили "наблюдение и контроль", поддерживают полную боевую готовность и тесно сотрудничают с вооружёнными силами США.
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сеул
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, сеул, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Сеул, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет

Южнокорейские военные заявили о запуске КНДР нескольких баллистических ракет

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди у экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди у экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди у экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
"Наши военные в понедельник примерно в 13.50 (07.50 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных баллистических ракет в западном направлении с территории внутренней части провинции Хванхэ в Северной Корее", - говорится в заявлении военных.
Сообщается, что военные усилили "наблюдение и контроль", поддерживают полную боевую готовность и тесно сотрудничают с вооружёнными силами США.
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В миреСеулКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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