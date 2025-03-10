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В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет - РИА Новости, 10.03.2025
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:04:00+03:00
2025-03-10T09:04:00+03:00
2025-03-10T09:26:00+03:00
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СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи."Наши военные в понедельник примерно в 13.50 (07.50 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных баллистических ракет в западном направлении с территории внутренней части провинции Хванхэ в Северной Корее", - говорится в заявлении военных.Сообщается, что военные усилили "наблюдение и контроль", поддерживают полную боевую готовность и тесно сотрудничают с вооружёнными силами США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Сеул, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
Южнокорейские военные заявили о запуске КНДР нескольких баллистических ракет