https://ria.ru/20250310/pvo-2003989607.html

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 10.03.2025

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

Несколько беспилотников уничтожены и подавлены в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:21:00+03:00

2025-03-10T05:21:00+03:00

2025-03-10T05:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены и подавлены в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона.Гусев подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Также губернатор сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе, которую объявляли в воскресенье в 21.25 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)