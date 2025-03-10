https://ria.ru/20250310/pvo-2003989607.html
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 10.03.2025
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Несколько беспилотников уничтожены и подавлены в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:21:00+03:00
2025-03-10T05:21:00+03:00
2025-03-10T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены и подавлены в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона.Гусев подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Также губернатор сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе, которую объявляли в воскресенье в 21.25 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области