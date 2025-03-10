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Путин отметил религиозных деятелей грамотами и благодарностью - РИА Новости, 10.03.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:46 10.03.2025 (обновлено: 20:55 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004186652.html
Путин отметил религиозных деятелей грамотами и благодарностью
Путин отметил религиозных деятелей грамотами и благодарностью - РИА Новости, 10.03.2025
Путин отметил религиозных деятелей грамотами и благодарностью
Президент России Владимир Путин отметил грамотами и благодарностью религиозных деятелей "за вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:46:00+03:00
2025-03-10T20:55:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
московский патриархат
московская патриархия
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил грамотами и благодарностью религиозных деятелей "за вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации" почетной грамотой президента Российской Федерации награждены: председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) верховный муфтий Талгат Таджуддин и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Благодарность президента Российской Федерации объявлена ряду религиозных деятелей, в том числе заместителю муфтия Республики Татарстан, ректору Российского исламского института Рафику Мухаметшину, ректору Заокского университета Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Борису Протасевичу, а также представителям Русской православной церкви: председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу), заместителю управляющего делами Московской патриархии архиепископу Зеленоградскому Савве (Тутунову), заместителям председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александру Щипкову и Вахтангу Кипшидзе, а также сотрудникам Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
https://ria.ru/20250306/post-2003382206.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, московский патриархат, московская патриархия
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Московская Патриархия

Путин отметил религиозных деятелей грамотами и благодарностью

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил грамотами и благодарностью религиозных деятелей "за вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации" почетной грамотой президента Российской Федерации награждены: председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) верховный муфтий Талгат Таджуддин и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост
6 марта, 13:03
Благодарность президента Российской Федерации объявлена ряду религиозных деятелей, в том числе заместителю муфтия Республики Татарстан, ректору Российского исламского института Рафику Мухаметшину, ректору Заокского университета Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Борису Протасевичу, а также представителям Русской православной церкви: председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу), заместителю управляющего делами Московской патриархии архиепископу Зеленоградскому Савве (Тутунову), заместителям председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александру Щипкову и Вахтангу Кипшидзе, а также сотрудникам Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
На праздничном богослужении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи
3 марта, 01:09
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковьМосковский ПатриархатМосковская Патриархия
 
 
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