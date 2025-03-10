Путин отметил религиозных деятелей грамотами и благодарностью
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил грамотами и благодарностью религиозных деятелей "за вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в обеспечение деятельности совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации" почетной грамотой президента Российской Федерации награждены: председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) верховный муфтий Талгат Таджуддин и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Благодарность президента Российской Федерации объявлена ряду религиозных деятелей, в том числе заместителю муфтия Республики Татарстан, ректору Российского исламского института Рафику Мухаметшину, ректору Заокского университета Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Борису Протасевичу, а также представителям Русской православной церкви: председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу), заместителю управляющего делами Московской патриархии архиепископу Зеленоградскому Савве (Тутунову), заместителям председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александру Щипкову и Вахтангу Кипшидзе, а также сотрудникам Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.