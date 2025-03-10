https://ria.ru/20250310/putin-2004028648.html

Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества"

Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников специальной военной... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:33:00+03:00

2025-03-10T10:33:00+03:00

2025-03-10T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести, перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" опубликован на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечить внесение в указ президента Российской Федерации... "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" изменений, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, пропавших без вести. Срок – 30 марта 2025 г.", - говорится в документе. Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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россия, владимир путин, сергей кириенко, общество