https://ria.ru/20250310/putin-2004028648.html
Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества"
Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников специальной военной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:33:00+03:00
2025-03-10T10:33:00+03:00
2025-03-10T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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сергей кириенко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести, перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" опубликован на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечить внесение в указ президента Российской Федерации... "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" изменений, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, пропавших без вести. Срок – 30 марта 2025 г.", - говорится в документе. Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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россия, владимир путин, сергей кириенко, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Общество
Путин поручил расширить деятельность фонда "Защитники Отечества"
Путин поручил фонду "Защитники Отечества" оказывать помощь семьям участников СВО